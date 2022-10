Fájdalmas búcsút kell intenie a Metának a Giphy-től

Több hónapnyi huzavona után a brit Verseny- és Piacfelügyeleti Hatóság (CMA) a Giphy eladására utasította a Metát, Zuckerbergék hátrányára zárul a két éve bejelentett felvásárlás körül kialakult versenyjogi vizsgálódás. Az ügy idei legfontosabb, megelőző fordulatai közé tartozott, mikor a Facebook-anyacég megtámadta a versenyhatóság tavaly novemberi határozatát, melyben a szervezet kimondta, hogy a Meta-nak meg kell válnia a Giphytől, mivel az akvizíció a display hirdetések piacának további koncentrálódását eredményezheti, illetve megadja a lehetőséget arra, hogy a Facebook és az Instagram, valamint a Whatsapp versenytársainak felhasználói elől elzárja a népszerű szolgáltatást.

Júniusban az Egyesült Királyság versenyjogi fellebbviteli bírósága egyhangúlag elutasította a Meta fellebbezési jogalapjait egy pont kivételével, és arra a következtetésre jutott, hogy a Verseny- és Piacfelügyeleti Hatóság (CMA) racionálisan járt el, amikor úgy határozott, hogy a Metának el kell adnia a GIPHY-t.

A törvényszék ítélete után a CMA gyorsított felülvizsgálatot hajtott végre, melynek eredményeként született meg a fenti, legvégső döntés az üzlet eladása mellett. A Meta sem ellenkezik már tovább: bár csalódottságát fejezte ki, de elfogadta a CMA keddi döntését, amelyben többek közt szerepel, hogy a hatóság különösen aggasztó jelnek vette azt is, hogy a Facebook az egyesülés idején megszüntette a Giphy hirdetési szolgáltatásait.

Ez az első olyan alkalom, amikor a brit szabályozó hatóság megakadályozza egy Szilícium-völgyi nagyvállalat üzletét, ráadásul a megállapodás utólag hiúsul meg. A Facebook még 2020 májusában jelentette be, hogy felvásárolja a 2013-ban alapított szolgáltatást 400 millió dollárért, de a tranzakció már ekkor felvetett néhány versenyügyi aggályt.

Az ügylet meghiúsulása fájdalmas lehet a Facebooknak, hiszen hatalmas mennyiségű felhasználói adathoz juthatott volna hozzá a Giphy mintegy 700 millió napi aktív felhasználójával. A Giphy sokféle adatot gyűjt a felhasználókról, miután a szolgáltatásban pontosan követhető, hogy melyik GIF milyen érzelmet, reakciót fejez ki, illetve az egyes elküldött tartalmaknál azt is képes követni a cég, hogy azok kinek és milyen felületen lettek elküldve. Értelemszerűen a mozgókép-adatbázis keresőjében végzett leütéseket is rögzíti a cég, a Giphy appokba történő integrálásakor pedig az hozzáférést kap az adott eszközök egyedi azonosítóihoz is. Mindez nagyban segíthette volna a Facebook felhasználók követésére és szokásaik feltérképezésére irányuló törekvéseit.