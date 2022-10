Jelentősen, mintegy harmadára csökkentette az Apple-re 2020-ban kiszabott, 1,1 milliárd eurós büntetési tétel összegét a másodfokon eljáró bíróság Franciaországban - a 377 millió euróra mérsékelt bírságösszeg indoklása során a testület kiemelte, hogy az eredeti büntetés jelentősen aránytalan, az újonnan megállapított összeg pedig elegendőnek bizonyul arra, hogy az Apple-t visszatartsa a további jogsértő tevékenységtől.

Az eredeti ügy egészen 2012-ig nyúlik vissza, ekkor kezdte vizsgálni az Autorité de la Concurrence az Apple árazási gyakorlatát, miután felmerült a gyanú, hogy a cég egyes nagykereskedőkkel megegyezhetett a fix árakban, ezzel aláásva az árversenyt.

A gyanú 2020 tavaszára be is bizonyosodott a vizsgálatot lezáró határozattal, melyben a hatóság megállapította, hogy az Apple korábban megegyezett a nagykereskedőkkel, hogy azok a termékek árazásában nem versenyeznek majd egymással, és az Apple Store-okban, valamint a cupertinói óriás online felületén látott árakhoz igazodnak - illetve disztribútoraikat is erre terelik majd.

az apple egyik saját üzlete párizsban (fotó: apple)

En ensom person ler ikke lett. (x) Ibsent csak eredetiben norvégul, de azért pythonban is vannak irodalmi magasságok. Nézd meg Felméri Péter nyelvi tudatformálását, és minden megvilágosodik! Ibsent csak eredetiben norvégul, de azért pythonban is vannak irodalmi magasságok. Nézd meg Felméri Péter nyelvi tudatformálását, és minden megvilágosodik!

En ensom person ler ikke lett. (x) Ibsent csak eredetiben norvégul, de azért pythonban is vannak irodalmi magasságok. Nézd meg Felméri Péter nyelvi tudatformálását, és minden megvilágosodik!

Ezzel a szabályozók szerint a cég lényegében egységes árazásra lőtte be termékeit az ország különböző disztribúciós csatornáin. A felek megállapodása az Apple iPhone-on kívüli készülékeire vonatkozott, többek között a Mac számítógépekre és az iPadekre.

A büntetéssel hosszú ideje tartó hadakozás végére került pont, a fenti gyakorlatot ugyanis az Apple egyik viszonteladója, az eBizcuss még 2012-ben jelezte a hatóságok felé. Az 1,1 milliárd eurós összeg a francia versenyügyi hatóságok által valaha kiszabott legnagyobb hasonló büntetés volt.

Az Apple ugyanakkor megfellebezte az első fokú határozatot, illetve a Reuters szerint arra készül, hogy a másodfokú döntést is megtámadja, a cég ugyanis szeretné elérni, hogy a teljes büntetési tételt eltörölje a bíróság. Az Apple szerint ennek az nyújthat alapot, hogy az inkriminált gyakorlatot több mint egy évtizeddel ezelőtt folytatta a vállalat, azóta viszont a cég kereskedelmi tevékenysége mindenben megfelel a hatályos versenyszabályoknak.