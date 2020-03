1,2 milliárd dolláros gigabírságot kapott az Apple

A rekordbüntetést a francia versenyügyi hatóság rótta ki a vállalatra.

Masszív bírságot kapott Franciaországban az Apple, a helyi versenyügyi szabályozók mintegy 1,2 milliárd dollárnak megfelelő büntetést róttak ki a cégre, versenyellenes gyakorlatért. Az ügyben két nagykereskedő, a Tech Data és az Ingram Micro is érintett volt, utóbbi vállalatok 76, illetve 63 millió dolláros büntetést kaptak.

A szabályozók szerint az Apple korábban megegyezett a nagykereskedőkkel, hogy azok a termékek árazásában nem versenyeznek majd egymással, és az Apple Store-okban, valamint a cupertinói óriás online felületén látott árakhoz igazodnak - illetve disztribútoraikat is erre terelik majd. Ezzel a szabályozók szerint a cég lényegében egységes árazásra lőtte be termékeit az ország különböző disztribúciós csatornáin. A felek megállapodása az Apple iPhone-on kívüli készülékeire vonatkozott, többek között a Mac számítógépekre és az iPadekre.

Mindezek mellett ahogy a Bloomberg is rámutat, a vállalat a gazdasági függőséget is kialakított a prémium viszonteladók számára, miután azokat szerződésben kötelezte, hogy szinte kizárólag Apple termékeket áruljanak üzleteikben - eközben pedig több esetben nem szolgálta ki őket megfelelő árukészlettel, még ha az adott termékek saját boltjaiban és webáruházában elérhetők is voltak.

A büntetéssel hosszú ideje tartó hadakozás végére kerülhet pont, a fenti gyakorlatot ugyanis az Apple egyik viszonteladója, az eBizcuss még 2012-ben jelezte a hatóságok felé. Az 1,2 milliárdos összeg a francia versenyügyi hatóságok által valaha kiszabott legnagyobb hasonló büntetés. Az Apple fellebbezni készül az ügyben, mondván, arra az országban nincs megfelelő jogi precedens, illetve a döntés egy több mint egy évtizeddel ezelőtti gyakorlatra vonatkozik.

A bírság a lehető legrosszabbkor jön a vállalatnak, miután a globális COVID-19 járvány miatt, röviddel azután, hogy kínai üzleteit újra kinyitotta, más országokban be kellett zárnia üzleteit, legalább két hétre. Emellett a járvány ellátási láncra gyakorolt hatásai is fájdalmasan érintik a céget, ideiglenesen az Apple TV+ gyártását is fel kellett függesztenie. Mindezeken túl, ahogy több más tech-óriás, az Appe is kizárólag online formátumba kényszerült átültetni, fejlesztői konferenciáját, illetve már alkalmazottainak többsége is otthonról dolgozik.