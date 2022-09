Reklámmentes Instagram-klienst törölt az Apple

Mindössze egy napot élt meg az Apple App Store-ban a „The OG App” nevű harmadik féltől származó Instagram-kliens, ami hirdetésmentes hírfolyamot ígért a felhasználóknak. Egyelőre nem tiszta, hogy az Apple a Meta kérésére blokkolta-e az appot, a közösségi óriás annyit közölt az üggyel kapcsolatban, hogy megtette a „szükséges lépéseket a szolgáltatás ellen”. A Meta szóvivője szerint az alkalmazás sérti a klónoldalakra vonatkozó irányelveiket, de nem részletezte, mik voltak ezek a lépések, vagy hogy felvette-e a kapcsolatot a cupertinói céggel. A kritikusuk szerint az Apple magától döntött így, mert a "Meta nyomában jár".

A szabályzat alapján klónoldalnak minősül minden olyan harmadik féltől származó webhely, ami részben vagy egészben duplikálja a Meta valamelyik szolgáltatásának tartalmát. A The OG App fejlesztői szerint az egész csapatot kitiltották a Facebookról és az Instagramról is, miután kiderült, hogy közük van a klónszolgáltatáshoz, de közvetlen felszólítást vagy figyelmeztetést nem kaptak a Metától. Hardik Patik alapító az Engadgetnek elmondta: a felhasználók megérdemelnék a jogot, hogy nagyobb kontrollt kapjanak afellett, milyen tartalmak jönnek szembe velük a közösségi oldalakon.

A The OG App már több mint egy éve létezik, a fejlesztők bevallása szerint az Instagram „egy tisztább”, kevésbé reklámokkal zsúfolt verzióját szerették volna biztosítani. Az appon belül személyreszabható feedeket görgethetnek a netezők Reels posztok, ajánlott bejegyzések és más olyan újfajta tartalmak közbeékelése nélkül, amiknek a bevezetése megosztó volt a felhasználók körében. Az app androidos verziója egyelőre még beszerezhető a Google Play Store-on keresztül, csak az App Store-ban volt rövid pályafutása.

A Meta irányelvei régóta tiltják a harmadik féltől származó Instagram-klienseket, az elmúlt évek során számos per is indult a szabályokat megszegő fejlesztők ellen. Kritikusok ugyanakkor azzal is vádolták a vállalatot, hogy épp ezekre az irányelvekre hivatkozva lehetetlenítették el a kutatók számára is, hogy tanulmányozhassák a platformokat.

Az OG App fejlesztői olyan értelemben tényleg megszegték az elveket, hogy a cég nem kínál nyilvános API-t a fejlesztőknek a saját Instagram-verziók készítésére, így vissza kellett fejteniük az androidos API-t. Az alkalmazás adatvédelmi aggályokat is felvet azzal kapcsolatban, hogy a fejlesztők hogyan védik a felhasználók fiókadatait.

Mindenesetre a felhasználók díjazták az ötletet, a reklámmentes verziót több mint tízezren töltötték le az App Store-ból elvátolítás előtt mindössze egy éjszaka alatt.