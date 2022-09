Az Apple szabályainak megkerülésével vádolják a Metát

Csoportos kereseti pert indítványoztak felhasználók a Meta ellen a kaliforniai kerületi bíróságnál azzal a váddal, hogy a Facebook és az Instagram alkalmazások továbbra is képesek követni az iPhone-tulajdonosokat webhelyeken keresztül az Apple követőkód-tiltása ellenére. A dokumentumok szerint a közösségi óriás megkerüli a cupertinóiak App Tracking Transparency (ATT) funkcióját, és megsérti a jogosulatlan adatgyűjtést tiltó szövetségi és állami törvényeket is.

A Metáról feltételezik, hogy követőkódot helyezett el arra az esetre, ha a felhasználó alkalmazáson (pl. a Facebookon) belüli böngészőt nyitna meg, ami attól függetlenül tette lehetővé a tevékenysége megfigyelését és az adatai gyűjtését, hogy arra az alkalmazásnak engedélyt adott volna. A múlt héten egy másik hasonló panaszt is benyújtottak már a cég ellen.

Az iOS 14.5-ös frissítésével érkező ATT irányelve, hogy a fejlesztőknek még abban az esetben is engedélyt kell kérniük, hogy bizonyos, más cégek alkalmazásaiból vagy webhelyeiről származó információkat használjanak fel hirdetési célokra, ha a felhasználó már beleegyezett ebbe. Természetesen a Meta az újítás ellen tiltakozók táborát erősítette, és arra kérte felhasználóit, engedélyezzék a nyomonkövetést.

A Meta visszautasítja a szerinte alaptalan vádakat, hozzátéve, hogy az alkalmazáson belüli böngészőben is tiszteletben tartja a felhasználók preferenciáit. Egyelőre nem biztos, hogy az ügy csoportos kereseti státuszt kap, de jól mutatja a jelenlévő feszültséget a Meta és az Apple közt. Míg az Apple a privacy védelmezőjeként a magánélet védelmét erősítő fejlesztésként hivatkozik az ATT-re, annak kritikusai szerint arról van szó, hogy a cupertinóiak nagyobb szeletet akarnak maguknak a hirdetési piacon.

Már számokkal is mutatható, hogy a módosítás valóban az Apple malmára hajtja a vizet saját platformján, egyre többet költenek a hirdetők az Apple Search Adsen keresztül. Az alkalmazásfejlesztők online hirdetésekre fordított költéseiből természetesen azért továbbra is a Google hasítja ki a legnagyobb szeletet (34%), amit követ a Facebook (28%), majd az Apple (15%). A jövőben egyébként egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a hirdetések a túlságosan látható, rendszerszintű hirdetéseket eddig csak elvétve alkalmazó iOS-ben, az Apple tervei közt szerepel a digitális hirdetési üzletág dolgozói állományának megduplázása is.