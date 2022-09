Új nevet kapnak a laptopokba szánt Pentium és Celeron CPU-k

A legnagyobb amerikai chipgyártónak számító Intel Celeron és Pentium márkái a kilencvenes évek óta jelen vannak a piacon, a gyártó processzorfelhozatalának középpontja jó ideig a Pentium volt. A kétezres évek közepén viszont megérkezett a „Core” márkajelzés, ami már kifejezőbbnek bizonyult a cég többmagos processzorkínálatának hangsúlyozására.

Josh Newman, a vállalat alelnökének bejelentése alapján a régi nevek lassan a múlt részeivé válnak: az Intel 2023 első negyedévével a laptopokkal kezdve megválik a Celeron és Pentium elnevezésektől, és az alsókategóriás hordozható számítógépekbe szánt komponenseit már a jóval egyszerűbb, „Intel Processor” névvel árusítja a megújult Intel Inside embléma alatt. Azt még egyelőre nem tudni, mi vár az asztali processzorok márkajelzéseire, más termékeket egyelőre nem érint az átcímkézés, a Core,Evo, vPro nevek továbbra is maradnak. Bár változás csak a hordozható eszközök processzorait érinti, de minden bizonnyal a 13. generációs Raptor Lake megjelenésekor még lehet számítani ilyen téren nagy változásokra.

Mind a Celeron, mind a Pentium név évek óta egyet jelentett az olcsó, belépőszintű kategóriával, az elnevezés alapján a felhasználó nagyjából tudja, mire számíthat, ha a processzor nevében nem látja a „Core” jelzőt. Josh Newman, a cég alelnöke szerint azzal, hogy a Pentium és Celeron családok egy ernyő alá kerülnek, jelentősen egyszerűsíti a felhasználók dolgát az igényeiknek megfelelő processzor kiválasztásában, az olcsóbb laptopok vásárlói számára annyira nem fontos, hogy milyen a márkajelzés, sokkal inkább az árazás és a funkcionalitás a döntő szempontok.

A névváltás nem jelenti azonban, hogy a Pentium és Celeron laptopchipek is egyszerűbbé válnának, továbbra is két eltérő architektúráról van szó: míg az egyik alacsony fogyasztású Atom magokon, addig a másik azon az Alder Lake architektúrán alapul, amin az Intel csúcsprocesszorai is.

A vállalat arról nem beszélt, hogy pontosan hány és milyen architektúrán alapuló processzort tervez piacra dobni 2023 első negyedévében, ahogy arról sem nyilatkozott, hogy az asztali Intel processzorok elnevezésével mi lesz. Annyit elárult a szóvivő, hogy az időszakban nem dob piacra belépőszintű asztali CPU-t, és a már meglévő Pentium és Celeron modellek sem lesznek visszamenőleg átnevezve.