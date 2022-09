Költségcsökkentési vágy fűti a hazai felhősítést

A kutatásban megkérdezett több mint 1200 cégvezető 76 százaléka úgy nyilatkozott, hogy vállalata legalább egy felhőszolgáltatást használ, átlagosan pedig hat különböző üzleti terület is alkalmaz ilyen megoldásokat. Az eredmények arra utalnak, hogy a felhőalapú technológiák erősen befolyásolják a régiós üzleti környezetet, ugyanakkor a vállalatok előtt még hosszú út áll a teljes hasznosításig. Az elérhető megoldások ismertsége változatos képet mutat a régióban, és a felhőalapú vállalatirányítási rendszerek elterjedése is meglehetősen egyenetlen. Közép- és Kelet-Európa vállalatainak 61 százaléka tervezi, hogy a következő évben további üzleti területeken vezet be felhőalapú szolgáltatásokat. Emellett közel 70 százalékuk kétéves távlatban a technológiával kapcsolatos beruházások további növekedésére is számít.

A megkérdezett menedzserek csaknem 70 százaléka tartotta fő kockázatnak az érzékeny adatok esetleges szivárgását, és a vállalat adataihoz való jogosulatlan hozzáférést. A kutatásban résztvevők több mint fele egyelőre kénytelen a felhőalapú megoldások bevezetése helyett más kihívásokra összpontosítani. 2021-ben a magas digitalizációs szinten álló vállalatoknak „csak” 45 százaléka tapasztalt visszaesést az értékesítésében, míg a digitalizációnak még csak a korai szakaszában járó vállalatoknak 73 százaléka élte át ugyanezt emeli ki a jelentés.

Magyarország a felhőszolgáltatások terén több szempontból is piacvezető a Közép- és Kelet-Európai régióban a jelentés szerint. Itt a legmagasabb például az ilyen megoldásokat alkalmazó vállalatok aránya, és a teljes IT-költségvetéshez képest nálunk fordítják a legtöbb pénzt felhőszolgáltatásokra. A felhőalapú megoldások elsősorban a számlázás és a tranzakciók (55 százalék), a biztonsági megoldások (54 százalék) és a projektmenedzsment (53 százalék) területén találhatók meg.

A régió többi országához képest kifejezetten magyar jellegzetesség, hogy a vállalatokat a költségek csökkentése tereli a felhőalapú megoldások felé - ezt a megkérdezett vállalatok 30 százaléka tartotta komoly hajtóerőnek. Eközben az aggályok terén is észrevehetők helyi sajátosságok: a rendszerek rendelkezésre állásával kapcsolatos fenntartások a régióban egyedül Magyarországon kerültek a három legfőbb ellenérv közé. Hasonló arányban aggasztja a szakembereket, hogy esetleg jelszavak és érzékeny adatok kerülhetnek illetéktelen kezekbe.

A megkérdezett magyar vállalatok IT költségvetésük 35 százalékát tervezik felhőalapú megoldásokra fordítani a következő pénzügyi évben, ez a régió legmagasabb értéke. Romániával együtt Magyarországon a legmagasabb, 28 százalék azoknak a menedzsereknek az aránya, akik jelentős növekedésre számítanak a felhőalapú beruházások terén.