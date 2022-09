Új szabályt vezet be a Google a kamuértékelések ellen

Új irányelvet vezet be a Google a Play Áruházban, amivel a korábbinál több ideig tart majd egy-egy felhasználói értékelés és vélemény nyilvánossá válása a digitális appbolt felületén. A változtatással a benyújtott visszajelzések megjelenéséig akár 24 órát is kell majd várni a beküldéstől számítva, ami idő alatt a keresőcég jobb eséllyel szúrhatja ki a gyanús, félrevezető vagy kamuértékeléseket, illetve visszajelzéseket. A 24 órás időablak - ami lehet kevesebb is - közben a fejlesztők továbbra is kommentálhatnak és interakcióba léphetnek a Play Áruházban hagyott értékelések vagy vélemények beküldőivel, csak azok nem lesznek azonnal láthatók a nyilvánosság számára.

Az újítás bevezetését minden bizonnyal a törvényhozók oldaláról érkező nyomás is sürgette: az Egyesült Királyság Verseny- és Piacfelügyelete tavaly vizsgálatot indított a Google és az Amazon ellen annak megállapítására, hogy vajon eleget tesznek-e saját platformjaikon terjedő, félrevezető kamuvélemények kigyomlálásáért. A hamis vélemények és értékelések sok fejlesztő számára okoznak problémát, főleg az alkalmazásuk népszerűségét szándékosan rontó, tömegesen beküldött rosszindulatú hozzászólások.

Eddig több alkalommal előfordult, hogy hiteltelen kritikák érkeztek tömegesen egy-egy program alá, a szűrőrendszernek nem mindig sikerül megbirkóznia a feladattal. A vélemények és visszajelzések főleg a fejlesztők számára hasznosak (amennyiben építő jellegűek), de sok teret hagynak a manipuláló tevékenység és a visszaélések támogatására.

Az egyik megoldandó probléma a lefizetett felhasználók által beküldött vásárolt kritikáké: bár a Google szabályai nem teszik lehetővé a fejlesztők számára, hogy fizessenek a pozitív értékelésekért, számos cég kínál ilyen szolgáltatásokat. A felülvizsgálatra teret adó 24 óra megkönnyíti a keresőóriás dolgát, hogy ezeket a kampányokat is azonosíthassa és leállítsa. A hamisnak vagy spamnek minősülő vélemények közé tartoznak azok az értékelések is, amik pontatlanok, vagy amiket több alkalommal, bombázásszerűen küldtek be egy fiók alól.