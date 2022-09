Családi csomaggal bővül az Xbox Game Pass

A múlt héten kiszivárgott információk nyomán a Microsoft hivatalosan is megerősítette az Xbox Game Pass Friends & Family csomag indulását, valamint nyilvánosságra hozta az írországi és kolumbiai árakat. Az új előfizetési kontrukció lényege, hogy az Xbox Game Pass tagjai akár négy másik barátjukkal vagy családtagjukkal is megoszthatják a fiókjukat, a jelenlegi tesztkörben Írországban havi 21,99 euróért (kb. 8800 forint), míg Kolumbiában 49 900 pesoért.

A Microsoft nem korlátozza a csomagot családtagokra, vagy figyeli a közös háztartást, az egyetlen korlátozás, hogy a családi csomagba felvett másik személynek ugyanabban az országban kell tartózkodnia. A Microsoft jelenleg Írországban és Kolumbiában teszteli a szolgáltatást, amelynek ára havi 21,99 euró az Xbox Game Pass Ultimate szokásos havi 12,99 eurója helyett, ám mivel a költségek megoszlanak, még jobban is kijöhetnek a játékosok.

A redmondiak tájékoztatása szerint az egyelőre két országban tesztelt ajánlat a következő hónapok során válik elérhetővé más régiókban, de egyelőre nem közöltek várható hivatalos árakat. Az Egyesült Államokban a pletykák szerint 25 dollára lehet majd számítani. A váltó felhasználók számára a Microsoft automatikusan konvertálja az előfizetést az addig meglévő csomagot alapul véve, az alábbi módon:

30 nap Xbox Game Pass Ultimate = 18 nap Xbox Game Pass Friends & Family

30 nap Xbox Game Pass (konzol) = 12 nap Xbox Game Pass Friends & Family

30 nap PC Game Pass = 12 nap Xbox Game Pass Friends & Family (konzolos verzió)

30 nap Xbox Live Gold = 12 nap Xbox Game Pass Friends & Family

30 nap EA Play = 6 nap Xbox Game Pass Friends & Family

Az Xbox Game Pass és a PC Game Pass jelenleg havonta 9,99 dollárba kerül, de egyik sem foglalja magában az online multizás lehetőségét. Aki a többjátékos lehetőségre is igényt tart, választhatja a 14,99 dolláros Xbox Game Pass Ultimate-et, ami már tartalmazza az Xbox Live Gold online multiplayer módot is. Az Xbox Game Pass Friends & Family az Xbox Game Pass Ultimate előnyeit fogja kínálni egy csomagban, de akár négy másik barát vagy családtag is bevonható lesz. Ez összesen öt embert jelent, és magában foglalja az Xbox Cloud Gaming, az Xbox Live és még a játékok PC Game Pass verzióihoz való hozzáférést is.