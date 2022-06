Okostévékre költöznek az Xbox Game Pass játékai

A Microsoft a hónap második felében teszi elérhetővé Xbox TV nevű alkalmazását, amivel elsőként a Samsung idei okostévéin lehet majd Xbox-játékokat futtatni bármiféle játékkonzol megvásárlása nélkül. Az Xbox Game Pass Ultimate előfizetői több mint 100 játékot streamelhetnek a felhőből, ami az Xbox Series X hardver erejének előnyeit kínálja számukra, többek közt a Forza Horizon 5 és Halo Infinite programokat, de előfizetés hiányában is játszhatók lesznek egyes címek, például az ingyenes Fortnite.

Az Xbox TV a Netflixhez hasonlóan működik majd a tévékre elérhető játékokat összefogó Samsung Gaming Hub részeként, így lényegében egyetlen kontrollerrel kiegészítve a tévé játékközponttá alakul. A vezérlők széles köre támogatott lesz, így az Xbox kontrollerek mellett a Sony DualSense és DualShock 4, valamint más gyártók kontrollerjei is működnek Bluetooth-on keresztüli párosítással. A Microsoft sajnos nem kínál 4K-s streamelési minőséget, így a játékok legfeljebb 1080p-ben és 60fps-sel jelennek meg.

Az app indulása június 30-án várható első körben több mint 27 országban egyes Samsung eszközökön, hogy pontosan melyek a kiválasztott területek, nem részletezte a cég. A szolgáltatás használatához Microsoft-fiókba kell bejelentkezni, utána úgy streamelhetők a programok, mintha böngészőből futna az Xbox Cloud Gaming. A redmondiak elsőként a Samsunggal szerződtek le, de hogy egyes modelleken mikor jelenik meg az app, az még nem tisztázott, illetve a bejelentéskor utalást tettek arra is, hogy a jövőben más gyártókkal és partnerekkel egyezhetnek meg.

Az Xbox Cloud Gaming és a Game Pass jövőbeli terjeszkedésének szempontjából az Xbox TV app újabb fontos mérföldkő lehet a Microsoft számára, főleg hogy az Xbox hardverbevétele tavaly 92%-kal ugrott meg. A Microsoft a fokozatosság elvével kezdte el elérhetővé tenni minél több platformon a Cloud Gaminget, iOS-en böngészőn keresztül, illetve az Xbox One konzol mellett PC-ken is. A lépés azt jelzi, hogy a Microsoft most a játéktartalomból és -szolgáltatásokból származó bevételekre erősítene rá, nem csak a konzolokból származó bevételre támaszkodna, ezen a téren kicsit le is van maradva a Nintendóhoz és a Sony-hoz képest. Gaming terén persze a Microsoft eddigi legmerészebb húzása az év elején bejelentett, 68,7 milliárd dolláros Activision Blizzard felvásárlás.

A Samsung elmondása szerint több mint 200 millió okostévé van használatban szerte a világon, amihez ők évente 40-50 millió tévével járulnak hozzá, így jelentős adatbázissal rendelkeznek a felhasználók szokásairól. Mint kiderült, az aktív felhasználók 15 százaléka játszik valamilyen konzolon. Az eszköztől való függőség megszüntetésével a felhasználók további 85 százaléka is megszólítható lehet potenciális gamerként, amiben a dél-koreai cég a Microsofttal együtt nagy lehetőséget lát. Persze jó eséllyel ennek a bázisnak a tagjai nem válnak hamar hardcore játékosokká, de nyitottabb ökoszisztémával és a játékkínálat diverzitásával szélesebb tömegek érhetők el, akár alkalmi gamerek is.

A redmondi cég tervezi egy különálló streaming eszköz piacra dobását is a Project Keystone kódnév alatt, ami HDMI csatlakozóval megtámogatva okostévék és monitorok széles skáláján tenné lehetővé Xbox Game Pass kínálatának futtatását, ezzel nyitva a régebbi tévémodellek tulajdonosai felé is. A legutóbbi információk szerint azonban a leginkább az Amazon, vagy a Roku stickjére hasonlító kiegészítő megjelenése csúszásban lehet, mivel a Microsoft újratervez.