Már páros lábbal ereszkedik be a Sony a mobiljátékok piacára

PlayStation mobiljátékok fejlesztéséért felelős divíziót hozott létre a Sony, ami jól jelzi a vállalat konzolokon túlnyúló törekvéseinek komolyságát. A japán óriás hétfőn jelentette be a PlayStation Studios Mobile Division megalakulását, ami a konzolos üzletágtól függetlenül működik majd. A cég egy másik bejelentéssel is készült, felvásárolta a helsinki és berlini kötődésű Savage Game Studiost. A csapat viszonylag fiatalnak számít, mivel 2020-ban alapították, de valójában iparági veteránok állnak mögötte, olyan nevek, mint Michail Katkoff (Rovio, Zynga), Nadjim Adjir (Wargaming, Riot), Michael McManust (Wargaming, Insomniac).

Május végén a vállalat közölte a jövőre vonatkozó játékkiadási terveit, melynek egyik pillére, hogy szeretné, ha 2025-re játékai fele PC-n és mobilon lenne futtatható. Ez azt is jelenti egyben, hogy a PlayStation konzolra szánt kiadások aránya csökkenne. Jelenleg a Sony játékainak mindössze 10 százaléka érhető el okostelefonokon, a következő három évben ez megduplázódna 20 százalékra.

Jim Ryan, a Sony Interactive Entertainment vezérigazgatója szerint a terjeszkedéssel lehetőségük nyílik arra, hogy a Sony egy szűk szegmensből kilépve mindenhol markánsabban legyen jelen. A mobilos láb megerősítése pedig nagy lehetőséget jelenthet: a Newzoo szerint a konzolok a 196,8 milliárd dolláros játékpiac mintegy 27%-át fedik le, míg a mobileszközök már a bevételek több mint feléért felelnek.

A Savage Game Studios felvásárlása folytatja az akvizíciós trendet, amellyel a Sony felgyorsítaná a különböző platformokra való fejlesztéseket. A stúdió a közlemény szerint egy még be nem jelentett, AAA-kategóriás live-service akciójátékon dolgozik, ami folyamatosan frissítéseket és tartalmakat fog kapni a hosszabb élettartam (és egyben hosszabb ideig tartó bevételtermelés) érdekében. Daniel Ahmad, a vállalat vezető elemzője szerint a mobilos Call of Duty Mobile és a Diablo Immortal sikere (mindkettőt eredetileg konzolra és PC-re tervezték) jelzi, hogy van kereslet már jól ismert franchise-ok kisebb kijelzőkre való átültetésére, amennyiben azok minőségi játékélményt kínálnak.

A japán óriáson túl a piac többi szereplője sem tudja ignorálni a mobilpiac jelentőségét: a Microsoft Xbox alegysége szintén elkezdett kacsintani a mobileszközök felé, a Nintendo pedig az elmúlt három évben szintén tett kisebb-nagyobb erőfeszítéseket ebbe az irányba. Globális szinten nézve a piacot azonban a Sony olyan nevekkel fog versenyezni, akik korábban nem jelentettek számára közvetlenül konkurenciát, például kínai óriáscégekkel, mint a Tencent, vagy a NetEase.

Az elemzők annak ellenére optimisták a Sony mobiljátékokkal kapcsolatos esélyeivel kapcsolatban, hogy a piac zsúfolt, mivel az erős márka és az értékes IP-k példátlan erőforrást jelentenek a japánok számára.

Áremelés, óvatosabb előrejelzések

Mindemellett a vállalat továbbra is érzi az ellátási lánc nehézségeit, és nem tudja kielégíteni a PlayStation 5 iránti keresletet, így számos régióban köztük az Egyesült Királyságban, Japánban, Kínában, Ausztráliában, Mexikóban, Kanadában, valamint Európában is emelkedik a PlayStation 5 konzolok ára. Európában 10 százalékos, az Egyesült Királyságban 6 százalékos drágulásra lehet számítani, de az Egyesült Államokban élő játékosokat nem érinti az intézkedés a cég közelmúltbeli bejelentése alapján.

A Sony július végén közölte azt is, hogy a korábban prognosztizáltnál már kevesebb profitot vár az idei évben miután látványossá vált a PlayStation játékeladások csökkenése. Míg a hardvereladások évről évre enyhén emelkedtek, addig szoftveres téren gyengébbek a számok, 26 százalékos csökkenést könyvelt el a cég a második negyedévben, a PlayStation Network havi aktív felhasználóinak száma is 3 százalékkal 102 millióra csökkent. A Sony ennek eredményeként 16 százalékkal csökkentette éves profitelőrejelzését, és a következő negyedévben is visszaesésre számít, emellett pedig a Bungie játékstúdió 3,7 milliárd dolláros felvásárlásának költségeivel is számolnia kell majd.

A japán cég befektetőknek tartott gyűlésén a meghatározóbb, nagy PlayStation-címek visszafogottabb kínálatával magyarázta az eredményt, illetve azzal, hogy általánosságban csökkent a játékokkal töltött idő a felhasználók körében. A csökkenő eladási számok jól mutatják, hogy a játékipar is lassulásnak indul a járvány kezdeti szakaszában látott lendület után.

A PlayStation játékeladások 79 százaléka egyébként digitális értékesítés volt. A Sony új PlayStation Plus szolgáltatása nemrég rajtolt el világszerte, de várhatóan csak a következő negyedévben lesznek látható jelei az újragondolt szolgáltatás felhasználókra gyakorolt hatásainak. A PlayStation Plus előfizetők száma jelenleg 47,3 millió, a PlayStation Network havi aktív felhasználói száma az elmúlt negyedévben elérte a 102 milliót.