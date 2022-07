Óvatosabban jelez előre a Sony a csökkenő játékeladások miatt

A korábban prognosztizáltnál már kevesebb profitot vár az idei évben a Sony, miután látványossá vált a PlayStation játékeladások csökkenése. Míg a hardvereladások évről évre enyhén emelkedtek, addig szoftveres téren gyengébbek a számok, 26 százalékos csökkenést könyvelt el a cég a második negyedévben, a PlayStation Network havi aktív felhasználóinak száma is 3 százalékkal 102 millióra csökkent. A Sony ennek eredményeként 16 százalékkal csökkentette éves profitelőrejelzését, és a következő negyedévben is visszaesésre számít, emellett pedig a Bungie játékstúdió 3,7 milliárd dolláros felvásárlásának költségeivel is számolnia kell majd.

A japán cég befektetőknek tartott gyűlésén a meghatározóbb, nagy PlayStation-címek visszafogottabb kínálatával magyarázta az eredményt, illetve azzal, hogy általánosságban csökkent a játékokkal töltött idő a felhasználók körében. A Sony év elején az exkluzív Gran Turismo 7 és a Horizon Forbidden West címekkel rukkolt elő a játékosok figyelméért, de a multiplatform Elden Ring ellopta a rivaldafényt. A csökkenő eladási számok jól mutatják, hogy a játékipar is lassulásnak indul a járvány kezdeti szakaszában látott lendület után.

A japán cég azt is közölte, hogy eddig 21,7 millió darab PlayStation 5-öt adott el világszerte, ebből 2,4 milliót az elmúlt negyedévben sikerült értékesíteni. A versenytárs Microsoft nem tett közzé számokat a hardverszállítmányokról, viszont annyit elárult, hogy az Xbox hardverből származó bevételei 11 százalékkal csökkentek az elmúlt negyedévben, az Xbox tartalom- és szolgáltatásbevétele 6 százalékkal, a teljes játékbevétel 7 százalékkal esett vissza, és a következő háromhónapos időszakban várhatóan folytatódik a tendencia.

A Sony korábban 18 millió eladott PlayStation 5 konzolt jósolt a 2022-es pénzügyi évre, amit egyelőre még nem vizsgált felül, mivel szerinte a konzol iránti érdeklődés nem fog enyhülni, a kínálat oldalán tapasztalhatók a nehézségek. A japán cég reménykedik benne, hogy a hardverszállítmányok terén növekedni sikerül majd, és kevésbé lesznek érezhetők a szállítási láncban felmerült akadozások hatásai. Az évi 18 millióhoz azonban fel kell majd kötni a nadrágot, hiszen a cél teljesítéséhez az év további fennmaradó negyedéveiben átlagosan több mint ötmillió konzolt kell tudni leszállítaniuk a japánoknak, ami kétszerese az idei negyedévi szállításoknak. Szoftveres téren a helyzetet javíthatja, hogy ősszel érkezik a várva várt God of War Ragnarök, valamint a The Last of Us Part I remake.

A PlayStation játékeladások 79 százaléka egyébként digitális értékesítés volt. A Sony új PlayStation Plus szolgáltatása nemrég rajtolt el világszerte, de várhatóan csak a következő negyedévben lesznek látható jelei az újragondolt szolgáltatás felhasználókra gyakorolt hatásainak. A PlayStation Plus előfizetők száma jelenleg 47,3 millió, a PlayStation Network havi aktív felhasználói száma az elmúlt negyedévben elérte a 102 milliót.