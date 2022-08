Erős Yettel-sprintet mutat az új OpenSignal jelentés

Az OpenSignal immár sokadszorra teszi közzé crowdsourcing-mérésekre alapozó statisztikáit a magyar mobilpiaci szereplőkről - a cég módszerei abból a szempontból különlegesek, hogy a felhasználókkal végeztetik el a méréseket, majd azokat különböző metrikák szerint értékelve több (ezúttal kilenc) kategóriában állítanak fel sorrendet a piaci szereplők között. Az idei második riport méréssorozata április 1. és június 29. között zajlott, azt ugyanakkor ezúttal sem tudni, hogy hány felhasználó bevonásával.

Az augusztusi riport alapján továbbra is a piacvezető Magyar Telekomnak áll a zászló a legtöbb részeredményt illetően - a cég a kilenc kategóriából hatban győzött, egyben pedig holtversenyt ért el a Telenorból időközben Yettellé avanzsált versenytársával.

A Yettel egyébként most először tudott önállóan győzedelmeskedni egy kategóriában, így ezúttal a cseh PPF tulajdonában lévő cégé lett a leggyorsabb átlagos letöltési sebességet kínáló hálózat. A cég jelenleg is zajló hálózatmodernizációs projektjének sikerességét az OpenSignalon kívül korábban a másik nagy, ismert nemzetközi benchmark-platform, a Speedtest.net is igazolta már, jóllehet a dobogó első és második foka között nincs szédítően nagy különbség.

Feltűnő ugyanakkor a piac harmadik és negyedik szereplőjének lemaradása a sebességmérések alapján felállított rangsorban. A Digi esetében a szűkös spektrumkeret alapján borítékolni lehet az eredményt, míg a Vodafone teljesítményére alighanem az nyomhatja rá a bélyegét bizonyos körzetekben, hogy a cég az LTE800-as sávban feleakkora kapacitással rendelkezik, mint a hálózati erőforrások ezen részét egymással megosztó Telekom és Yettel.

A Vodafone egyébként augusztus óta egy külső cég által készített piacfelmérésére hivatkozva országos kampányában Magyarország "vezető mobilhálózatának" nevezi magát - az Umlaut által készített felmérésben a piros logós szolgáltató gyakorlatilag minden kategóriában győzött. Az OpenSignal eredménylistáján az operátornak ezzel szemben csak egyetlen holtverseny-győzelme van a Digivel közösen (mely a 4G-s szolgáltatás általános elérhetőségére vonatkozik).