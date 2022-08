Videók ajánlásával trükközik a TikTok Oroszországban

Miután Oroszország lerohanta Ukrajnát, a Kreml kriminalizálni kezdte a háborút nyíltan háborúnak nevező tartalmakat, majd a hatóságok gyakorlatilag elvágták a hozzáférést a Facebookhoz, illetve korlátozni kezdték a Twitter és az Instagram szolgáltatásokat. A helyzetre reagálva a TikTok március 6-án magától felfüggesztette az élő közvetítés funkciót, illetve letiltotta az új tartalmak feltöltésének lehetőségét is az országban a felhasználók védelmére hivatkozva. Az orosz álhírtörvény szerint ugyanis bárkit 15 évig terjedő börtönbüntetéssel lehet sújtani, aki álhíreket terjeszt, többek között a közösségi médiában.

A Wired által ismertetett friss jelentés szerint azonban bizonyos orosz fiókokon keresztül titokban továbbra is lehetséges újabb tartalmak közzététele, sőt a felhasználók előtt is megjelenhetnek tiltott tartalmak az ajánlórendszer algoritmusának köszönhetően. A jelenséget „shadow promotion”-nek nevezi Salvatore Romano, a jelentést publikáló, Mozilla által finanszírozott Tracking Exposed digitális jogi nonprofit szervezet vezetője. Ellentétben az „árnyéktiltással” (shadow banning - amikor az alkotó közzétett tartalmát egy platform algoritmusa, vagy a tartalommoderáció elnyomja), az árnyékpromóció nem jeleníti meg a készítők profiljain a videókat, ám azokat előássa a megjelenített ajánlások közt, ezáltal terjeszti. Romano szerint korábban hasonlót még nem tapasztaltak egy közösségi felületen sem.

Vizsgálataik szerint egyes esetekben bizonyos ellenőrzött fiókok teljesen megúszták a tiltást, és a tartalmak nem csak más felhasználók feedjeiben, de a saját profiljaikon is megjelennek. A TikTok saját, június 30-án érvényes szabályzata szerint új tartalmak és a nemzetközi tartalmak nem érhetők el a hazai felhasználók számára Oroszországon belül, az algoritmus azonban a For You oldalon (FYP) államilag ellenőrzött médiát, politikai és nem politikai tartalmakat népszerűsített oroszországi felhasználók számára, még akkor is, ha az nem jelent meg az azt közzétevő felhasználók profilján.

A kutatók 2022 május és június közt végeztek vizsgálatokat, VPN-szolgáltatások segítségével mérték fel, hogy mi látható a TikTokon, ha orosz IP-címekről neteznek. Ha egy orosz felhasználó valamilyen nemzetközi fiókot (példáult a BBC-t) tekintene meg, nem lát egyetlen videót sem a fiók oldalán, de a tiltás előtt közzétett régi tartalmak továbbra is felbukkanhatnának az ajánlott videók hírfolyamában.

Romano szerint az történhetett, hogy a TikTok elkezdhette lehetővé tenni egyes kiválasztott orosz fiókoknak az új tartalmak feltöltését, és mivel nem szeretné teljesen elveszíteni a piacot, ezért megpróbál egyes funkciókat visszaállítani anélkül, hogy egyértelműen szembemenne az álhírekre vonatkozó orosz törvényekkel. A kivételezett, ellenőrzött fiókok közül sok kifejezetten zenés, filmes témájú. A probléma, hogy ezzel kapcsolatban a TikTok semmit nem jelentett be, nem működik átláthatóan a szolgáltatás működése.

A szakértő szerint a TikTokot jóval kisebb nyomás alá helyezte Oroszország, mint mondjuk a nemrég 370 millió dollárra bírságolt Google-t, ami Moszkva szerint nem távolította el a YouTube-ról a „hamisnak” ítélt videókat. Salvatore szerint a legtöbb nemzetközi platform jellemzően az egész világon egységesen kezeli a szabályzatát, és nem távolítja el a Putyin-ellenes tartalmakat, például a Facebook és a YouTube sem. Ha a TikTok más közelítést alkalmaz és eltérő szabályok mentén működik egy adott országban, annak komoly következményei lehetnek a szakértők szerint. A TikTok szóvivője a Wirednek a jelentéssel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy az oroszországi szolgáltatásra vonatkozó irányelvek nem változtak, és továbbra is dolgoznak azon, hogy az alkalmazottak és a közösség biztonságát garantálják.

A Tracking Exposed áprilisban is jelentett a helyzetről, amikor a TikTok tartalmi korlátozásait vizsgálta háború kitörését követően: a tiltások bejelentése előtt a háborúval kapcsolatos tartalmak 42 százaléka volt háborúellenes, 58 százaléka pedig háborúpárti, a tiltások után viszont a háborúpárti tartalmak már 93,5 százalékban jelentek meg a platformon, míg a háborúellenes feltöltések aránya mindössze 6,5 százalék volt.

A csoport azt is megállapította, hogy a tilalom bevezetésének módszere sem működött tökéletesen a gyakorlatban. Március 7. és március 24. között még mindig lehetett tartalmakat feltölteni Oroszországból, ez pedig ahhoz vezetett, hogy a háborúbarát tartalmak sokkal nagyobb arányban kerültek fel a háborúellenes videókhoz képest, a betiltás után minden háborúellenes videóhoz tízszer több háborút támogató tartalom jelent meg a platformon, mint a tiltás előtt.

A közzétételi tilalomban egy kiskapura is felfigyelt a csoport, a TikTok webes verzióján keresztüli feltöltési lehetőségre. Összességében azonban március 25-e óta Oroszországban nem lehet új videókat feltölteni a TikTokra, és az Oroszországon kívülről származó tartalmak teljes mértékben le vannak tilva, így a háborúbarát tartalom uralja a platformot.