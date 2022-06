A vártnál lassabban haladhat az Apple saját 5G-s fejlesztése

A beszállítói láncoktól érkező visszajelzések alapján arra lehet következtetni, hogy az Apple 2023-ban debütáló iPhone-termékcsaládjában (mely az eddigi számozást követően várhatóan az iPhone 15 lesz majd) is a Qualcomm 5G-s modemegységei kerülhetnek majd, a cupertinói cég azon törekvései tehát, melyek arra irányulnak, hogy a rendszerprocesszor mellett a második legfontosabb komponens fejlesztése és gyártása is házon belülre kerüljön, egyelőre lassabban érnek be a vártnál.

Az Apple hosszú évek óta dolgozik azon, hogy saját fejlesztésű modemchipek kerülhessenek az iPhone-okba, részben a jobban tervezhető - és alacsonyabb - költségek, részben pedig az ellátási lánc és a technológia feletti nagyobb kontroll érdekében, és bár időközben sikerült némi eredményt elérni, a fejlesztések a TF Securities elemzője által begyűjtött, a gyártási kapacitások lekötésére vonatkozó adatok szerint nem tartanak még abban a fázisban, hogy akár egy év múlva bevethetővé váljon az új Apple modem.

qualcomm x65 - alighanem az iphone 14 egyik legfontosabb komponense lesz

A fejlesztések ezzel együtt az elemzők szerint nem állnak le, vagyis az Apple nem adta fel továbbra sem, hogy a Qualcomm 5G-s megoldásait a saját egységeivel helyettesítse a közeljövőben.

Ha a fenti becslések helytállóak, az Apple ez irányú hosszú távú befektetései valamivel később térülhetnek csak meg - emlékezetes, hogy a cég 2019 júliusában egymilliárd dollárt fizetett az Intel modem üzletágáért, mely egyben 2200, fejlesztésért felelős munkavállaló átvételét is jelentette.

A cég csak egy évvel később, 2020-ban leplezte le első, 5G-képes iPhone-jait, az iPhone 12 széria tagjait, melyben a Qualcomm X55 típusú 5G-modemei kerültek, míg a tavalyi, iPhone 13 szériába annak továbbfejlesztett változatát, az X60-at építette az Apple.

Egy korábbi becslés alapján az X55 modem az iPhone 12 Pro legdrágább komponensének számít, melynek ára nagyjából 90 dollárt tehet ki, ezzel a teljes komponens-bekerülési költség csaknem negyedét-ötödét adhatja ez az egy alkotóelem.