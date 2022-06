Megújult a webes Telekom TV GO

Ember legyen a talpán, aki képes kiigazodni a Magyar Telekom televíziós termékkínálatának fejlesztési fázisai között, mindenesetre a több mint egy évtizeddel ezelőtt belengetett többképernyős stratégia megvalósítása, illetve a felhasználói élmény egységes szintre hozása, továbbfejlesztése ha néhol kissé döcögősen is, de halad a szolgáltatónál. Ennek részeként újult meg a Telekom TV GO online és a Telekom TV többképernyős ügyfelek által elérhető webes tévézési felület, ahol a lineáris adások mellett on-demand tartalmak is hozzáférhetők.

A Telekom szerint az új külső hozzájárul a tartalomkínálat jobb átláthatóságához, illetve a tartalmak könnyebb és gyorsabb kiválasztásához. Így a főoldal új, kiemelt és friss tartalmak blokkokkal bővült, a tematikus (és kiemelt) on-demand ajánlatokat pedig mostantól innen is ki lehet kölcsönözni, nem kell hozzá külön belépni a téka oldalára. Közvetlenül a főoldalra kerültek emellett a kedvencnek jelölt tartalmak, melyek így szintén könnyebben, közvetlenül elérhetővé váltak.

További újdonság, hogy a FilmKlub és a FilmPremier menüpontokban mostantól a webes nézetben is lehet műfaj szerint keresni, a TV Műsorok menüpont alatt a Most műsoron lehetőséget választva pedig átláthatóan és könnyen átnézhető az aktuálisan futó műsorok listája, illetve az is látszik, mennyi van hátra az adásból.

A Telekom tévés portfóliójának tavaly bemutatott, android-alapú nagyképernyős megoldását, az IPTV platformon üzemelő Smartboxot a mostani frissítés még nem érinti, ezen az eszközön jelenleg még tesztelési fázis alatt áll az új szoftver.

A Telekom továbbra is ígéri, hogy a funkciók körét kibővíti többek közt a sokak által hiányolt csatornasorrend-változtatási lehetőséggel, valamint a Chromecast-eszközök támogatásával, egyelőre azonban sem az applikációkban, sem az új webes felületen nem érhetők el ezek a fejlesztések.