Az indiai fejlesztők fele munkahelyet váltana

Világszerte továbbra is nagy kihívás a cégek számára a technológiai szakemberek hiánya, ami Délkelet-Ázsiában már oda vezetett, hogy egyes kormányok és szervezetek javarészt külföldiekkel próbálják feltölteni az üres pozíciókat. Az olcsó munkaerőről ismert India fejlesztőinek többsége továbbra is Délkelet-Ázsiába vagy a világ más részére dolgozik jobb munkakörülményeket keresve, melynek nyomán az indiai vállalatok próbálják egyre vonzóbb ajánlatokkal megtartani meglévő dolgozóikat, vagy újabbakat toborozni, de a jelek szerint ez nem olyan egyszerű.

A felmérések szerint Indiában jelenleg több mint 1,67 millió appfejlesztő aktív, 2024-re pedig a legnagyobb fejlesztői bázissá válhat, megelőzve az Amerikai Egyesült Államokat és az Európai Uniót is. India már most is jelentős összegeket fektet be technológiai iparába, és támogatásokat nyújt a nemzetközi technológiai cégeknek, hogy azok felállíthassák központjaikat a szubkontinensen. Ennek ellenére ezt az országot sem kerülik el a munkaerőpiaci hatások: az indiai fejlesztők körülbelül 44 százaléka fontolja, hogy kilép idén a munkahelyéről, ami picivel több, mint a világszerte 42 százalékban hasonló lépést tervező fejlesztők aránya.

A DigitalOcean Holdings 2500 szakértő körében készített kutatást több mint 94 országban, köztük Indiában, az Egyesült Államokban, Németországban, Kanadában és az Egyesült Királyságban. Az eredmények azt mutatják, hogy a fejlesztőhiány súlyosbodhat: globális viszonylatban nézve az egy munkahelyen egy évnél többet töltő fejlesztők negyede igazolt át másik munkahelyre tavaly, 42 százalékuk pedig fontolja a váltást. Összehasonlításként Indiában ugyanennek a csoportnak 32 százaléka váltott munkahelyet, és 44 százalékuk tervez hasonlót.

A jelentés másik megállapítása, hogy az egy évnél több tapasztalattal rendelkező fejlesztők 27 százaléka váltott munkahelyet a vizsgált időszakban, és a 15 éve vagy annál régebb óta szakmában dolgozó fejlesztőknek ötöde tett így. Az egy évnél kevesebb gyakorlattal rendelkezők 64 százaléka, az 1-5 éves tapasztalattal rendelkezőknek pedig 32 százaléka hagyta el munkahelyét a közelmúltban. Összehasonlításképpen: a 15 évnél rutinosabbaknak csak 21 százaléka döntött így.

A válaszadók a váltás meghatározó okai közt főként a nem megfelelő mértékű fizetést és a távoli vagy rugalmas munkavégzés hiányát említették. 18 százalékuk tartja kihívásnak az idő- és erőforrásmenedzsmentet is a projektek során, ami részben a már jelenlévő szakemberhiány egyik eredménye.