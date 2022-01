Fejlesztői kereslet és kínálat: vannak külöbségek

Fejlesztők és a fejlesztők keresésével foglalkozó toborzók véleményét kérdezte az idei évről a 2022-es Tech Hiring Survey. A felvételi beszélgetések technológiai támogatásával foglalkozó CodinGame és CoderPad összesen 14 ezer fejlesztő és 4 ezer toborzó véleményét mérte fel a 131 országot, köztük Magyarországot is elérő kérdőíves kutatásban. A kutatási jelentésből kiderül többek közt, milyen fejlesztőket keresnek idén leginkább a vállalatok, miben szeretnének fejlődni 2022-ben a fejlesztők, és hogy milyen típusú felvételi interjúkat szeretnek leginkább a fejlesztők és toborzóik.



NEM KERESÜNK TÚL JÓL



A nemzetközi szinten is széles körben elterjedt távmunka hatására még könnyebb fejlesztőként külföldön elhelyezkedni. A felmérés segítségképp összegyűjtötte, hogy a kérdőívet az adott országból értékelhető arányban kitöltő fejlesztők fizetése hogyan viszonyul egymáshoz - többek közt a magyaroké. A legtöbbet az Egyesült Államok, Svájc és Kanada fejlesztői visznek haza a kimutatás alapján. Az évi átlag bruttó 95 879 dolláros amerikai fizetés úgy tevődik össze, hogy a válaszadók 44 százaléka több mint 100 ezer dolláros fizetéssel rendelkezik, míg 5 százalékuk kevesebb mint 200 ezer dollárral. A lista másik végén szereplő India fejlesztői átlagosan bruttó 19 663 dolláros fizetést kapnak éves szinten, és a kérdőív kitöltőinek több mint háromnegyede 20 ezer dollár alatt keres.

Országonkénti átlagos kereset

Forrás: Tech Hiring Survey 2022

Ehhez képest a Tech Hiring Survey-t kitöltő magyar fejlesztők 28 730 dolláros, azaz nagyjából bruttó 9,2 millió forintnak megfelelő összeget adtak meg éves bevételként. A riport nem részletezi, hogy magyar viszonylatban ez mennyi, milyen munkakörben és mekkora tapasztalattal rendelkező fejlesztőt jelent - egyedül annyi kikötést teszt, hogy a gyakornokok, diákok és jelenleg munkanélküliek bérét nem tartalmazza. Mindenestre a magyaroknál jelzett összeg Európán belül nem csak a németek, hollandok, belgák, franciák vagy spanyolok fizetéséhez képest marad alul, hanem a román és lengyel fejlesztői fizetéseknél is alacsonyabbnak számít. Magyarországot az átlag fizetések listájában nem sokkal lemaradva az orosz, ukrán és brazil fejlesztők követik, akik 24-27,5 ezer dollár közötti éves fizetéssel rendelkeznek.

MIVEL LEHET KITÖRNI?

A fejlesztők legnagyobb része a mesterséges intelligencia, gépi tanulás és deep learning területén szeretne fejlődni 2022-ban (41%), majd ezt követi érdeklődésben a webfejlesztés (36,7%), a játékfejlesztés (31%), és szinte fej-fej mellett, a kitöltők nagyjából negyede jelölte be a DevOps, a funkcionális programozás és a mobilfejlesztés területét. A toborzók nagyjából hasonló preferenciákkal rendelkeznek az idei évben a dobogós helyeken, csak éppen más sorrendben. A cégek több mint fele webfejlesztőt szeretne felvenni (58,3%), majd ezt követi a DevOps terület (37,7%) és harmadik helyen jelenik meg a gépi tanulás és társai (30,1%). Érdekesség, hogy néhány sokat emlegetett terület a fejlesztőket jobban érdekli mint a toborzókat, köztük például a blockchain, a robotika, a virtuális valóság, vagy akár a játékfejlesztés.

A programozói nyelvek tekintetében még nagyobb az összhang a fejlesztők és a toborzók közt, ugyanis nagyjából ugyanazokból a nyelveket ismerik sokan, amire a kereslet is viszonylag magas. A legnépszerűbb a Javascript, a Java és a Python mindkét csoportban, majd ezt követi a Typescript, C# és C++. Sokkal többen ismerik, mint amennyire keresik a C, Bash és PHP nyelveket. Csak néhány kis terület van, ahol az igény nagyobb lenne a tudásnál, köztük a Clojure, Go, Kotlin, Scala és Swift fejlesztésben.

FEJVADÁSZAT 2022-ben

Nem csökkent a kereslet, sőt sokkal több fejlesztőt szeretnének a cégek idén felvenni 2020-hoz képest a felmérés szerint. A toborzók harmada 50-nél is több új fejlesztőre vadászik a vállalatához, méghozzá 6,7 százalék 201-500 új fejlesztőt szeretne a csapatában látni és 8,2 százalék még 500-nál is többet. Ezzel arányosan a fejlesztők felvételére elkülönített költségvetés is nőtt a cégek több mint felénél (53%), míg nagyjából a harmaduknál (34%) az előző évvel azonos maradt. A nagyobb költségvetés a felvételi kedv mellett a toborzók megjegyzése szerint abból is ered, hogy a fejlesztők magasabb béreket várnak el az elmúlt évhez képest.

A legtöbb fejlesztő a Full-stack és Back-end fejlesztők felvételétől tart 2022-ben. Bár mindkét pozícióban viszonylag sokan jártasak a jelöltek közül, de olyan nagy arányban lenne rájuk szüksége, hogy a toborzók félelmei szerint nem tudnak majd minden nyitott pozíciót betölteni. Még nagyobb a kereslet és kínálat közti különbség a következő területeken, sokkal több DevOps mérnökre, architektre, adattudósra, tesztelőre és mobilfejlesztőre lenne szükség, mint amennyien jelenleg a piacon vannak ebben a munkakörben.

Milyen pozícióra lesz várhatóan nehéz fejlesztőt találni?

Forrás: Tech Hiring Survey 2022

A felvételnél a diploma egyre kevésbé számít a toborzók szemében. Míg a 2020-as kitöltésnél még csak 23 százalék választott rendszeresen ebből a jelöltkörből és 56 százalék csak néha döntött a végzettség nélküli fejlesztő mellett, addig a 2021-es kitöltésben már 39 százalék rendszeresen választott a diploma nélküli fejlesztők közül - más szempontokat figyelembe véve. Ezzel párhuzamosan a fejlesztők válaszadásaiból is látszik a változás, hogy diplomával csak 43,4 százalékuk rendelkezik, míg 32 százalékuk magától tanulta meg a programozást (online kurzusok, tutoriálok, könyvek alapján), további 13,8 százalék (közép)iskolában és 7 százalék gyorstalpaló képzésen végzett.

Nem csak a végzettség, hanem ebből következően az önéletrajzok is kevésbé számítanak a felmérés szerint. Egyelőre a toborzók nagyjából harmada venné ki teljesen a CV-ket a folyamatból és másik harmaduk hagyná meg azokat, a többiek pedig bizonytalanok a témában. A papírra vetett karrierút helyett a valódi szakmai tudás a lényeg, amit a fejlesztők és toborzók szerint is főleg az élő kódolást tartalmazó interjúkon vagy a kódolást is tartalmazó technikai teszteken lehet felmérni. A táblánál vagy a papíron való kódolásért viszont sem az interjúztatók, sem a jelöltek nem rajonganak.

Kivennéd az önéletrajzot a toborzási folyamatból?

Forrás: Tech Hiring Survey 2022

Az online interjúztatás további feszültségeket okoz a fejlesztők és interjúztatóik számára egyaránt. Mindkét csoport szerint a legnagyobb probléma a személyiség és a soft skillek bemutatása, illetve kiértékelése egy kamerán keresztül. A második legproblémásabb terület pedig a technikai felkészültség érzékeltetése, és csak ezt követik a technikai nehézségek, mint például a szakadozó internet vagy a megbízhatatlan eszközök. Ezekhez viszont érdemes lehet hozzászokni vagy a problémákon javítani, mert az online interjúztatás várhatóan velünk marad, mint ahogy az adatok szerint a távmunka is. A teljes Tech Hiring Survey 2022 riport innen elérhető.

METODOLÓGIA

A Tech Hiring Survey 2022-es felmérését két vállalat végezte: a fejvadászatot önéletrajzok elemzése helyett fejlesztői feladatokkal támogató CodinGame és a fejlesztők interjúztatását online platformmal segítő CoderPad. A két hasonló érdekeltségű vállalat 2021. október 20. és december 6. között folytatta kérdőíves kutatását a SurveyMonkey és más online kommunikációs csatornák segítségével. A felmérést 14 ezer fejlesztő és 4 ezer toborzó töltötte ki 131 különböző országból. A fejlesztők közül legtöbben full-stack fejlesztőnek vallják maguk (27%), amelyet a back-endes (17%), alkalmazásfejlesztői (11%) és front-endes (7%) kitöltők követnek. A toborzást végzők csoportjában a legtöbben szintén fejlesztőként (28%), technológiai vezetőként (27,1%) vagy technológiai igazgatóként (11,8%) dolgoznak és csak ezután következnek a fejvadász (6%) kitöltők.

A legtöbben a francia fejlesztők (30,6%) és toborzók (24,9%) közül válaszoltak a kérdésekre, a második és harmadik helyen pedig az Egyesült Államokból és Indiából képviseltették maguk. A magyarországi kérdőív kitöltők arányát a riport nem részletezi, így valószínűleg a kitöltők kevesebb mint 1,5 százalékát tették ki. A válaszadó fejlesztők és felhasználók közül is a legtöbben az IT szolgáltatások üzletágban dolgoznak, majd következik a technológiai és pénzügyi ágazat. A kitöltők több mint harmada ezer fősnél nagyobb nagyvállalattól érkezett.