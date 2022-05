Paradigmaváltás jöhet a mobilos reklámkiszolgálásban

Az internet ingyenes tartalmai, szolgáltatásai valójában nem ingyenesek, hiszen a felhasználók személyes adataik, böngészési szokásaik átadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azokat pénzzé tegyék a szolgáltatók, jellemzően célzott reklámok kiszolgálásával - tartja a közvélekedés. Egyes piaci szereplők, így legfőképpen az Apple adatvédelmi törekvései révén ugyanakkor komoly dilemma elé került az iparág, a hagyományos cookie-alapú nyomkövetés és targetálás pedig - legfőképpen a mobilszegmensben - egyre kevésbé bizonyul hatékonynak.

A dilemmára számos megoldási javaslat született eddig, mind közül az egyik leghatékonyabbnak a legnagyobb európai mobilszolgáltatók, így a Vodafone Csoport és a Deutsche Telekom által közösen fejlesztett egyedi azonosító-rendszer bizonyulhat, melynek tesztelése már megkezdődött Németországban.

A TrustPid-nek nevezett rendszerben kulcsszerep jut az operátoroknak, melyeken eddig gyakorlatilag érintetlenül haladt keresztül a mobilnetes adatforgalom. Ezen változtatnának a mobilcégek azzal, hogy a - felhasználó előzetes beleegyezésével - elemeznék az átmenő forgalmat, majd az adatokhoz rendelnének egy a mobiltelefonszámból és egyéb adatokból kódolt ID-t, melyből az ígéretek szerint nem lehet visszakövetni a felhasználó kilétét.

A Spiegel riportja szerint az értékláncban a mobilszolgáltatók helyzete azért is speciális, mivel a szolgáltatók maghálózata a böngészőbeállításokat teljesen megkerülve képes folyamatosan profilozni a felhasználót, még akkor is, a megváltozik a kliens IP-címe, hiszen az ügyfél telefonszáma így is állandó marad.

A módszer működését ugyanakkor így is alááshatják az olyan, intézményesített kezdeményezések, mint az Apple jelenleg még béta üzemmódban működő, VPN-szerű Privát Átjátszója (Private Relay), melynek működése egyébként is rendkívüli módon fáj a zero rate csomagokat kínáló mobilszolgáltatóknak. A TrustPid használata egyben az egyik jövőbeni kiemelt finanszírozási forrása lehet a hálózatmodernizációknak, hálózatbővítésnek, feltéve, hogy az Európai Unió hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatók az előfizetők böngészési és alkalmazáshasználati szokásait ezen a módon monetizálják.

A TrustPid ötlete egyébként távolról sem új, az egyik legnagyobb amerikai mobilszolgáltató, a Verizon Wireless 2012-ben már használt hasonló módszert saját előfizetőinek követésére, ám mivel akkor az adatgyűjtés- és feldolgozás az ügyfelek tudta nélkül történt, ezért a szolgáltatót 2016-ban megbírságolta a helyi hírközlésfelügyeleti szerv.