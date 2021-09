Ma kora este érkezik az iOS 15

A június elején bemutatott rendszerek közül az Apple legnépszerűbb operációs rendszere, vagyis az iOS hozza a legtöbb újítást, habár idén itt is csak szerényebb, ám több esetben kétségkívül hasznos fejlesztésekkel gazdagodott az újabb főverzió. A FaceTime-hoz, vagyis az Apple videó- és hanghívásos szolgáltatása több újítást is bemutatott az iOS 15-tel. A szolgáltatás kétségkívül legnagyobb újítása, hogy a beszélgetésekbe Apple eszközzel nem rendelkező feleket is meg lehet majd hívni, a csatlakozáshoz mindössze egy weblinkre és egy kompatibilis böngészőre (Chrome vagy Edge) lesz szükség.

Részben ugyancsak a távkommunikáció minőségét javítják a Messages alkalmazás egyes fejlesztései. Az újításoknak hála immár egyetlen csokorba szedve, rendszerezetten láthatóak a csevegésekhez tartozó különféle megosztott tartalmak, képek vagy linkek. Mindezen információk a névjegyzékben, az egyes kontaktok alatt is megjelennek majd.

Az iOS 15 folytatja az értesítések ráncfelvarrását. Változik a dizájn, a kompaktabb és letisztultabb formában pedig a korábbinál nagyobb hangsúlyt kapnak az ikonok és képek. Érdekes, illetve remélhetőleg hasznos újítás a Notification summary, amely a felhasználói szokásainkat figyelembe véve priorizálja az egyes értesítéseket a zárolási képernyőn. Az ugyancsak újdonságnak számító Focus a Windows 10-ben megismert Focus Assistra hajaz, aminek megfelelően aktivitástól (pl. munka vagy alvás) és napszaktól függően szűrhetőek a különböző értesítések.

Hiánypótló, hogy a kamera, illetve fotók alkalmazás szövegfelismerési képességgel gazdagodik. A Live Textként kommunikált funkciónak hála elég lesz jobb minőségben lefotózni egy írást, hogy azt ezután bármikor egyszerűen szerkeszthessük vagy üzenetként gyorsan továbbküldhessük. Ugyancsak üdvözlendő, hogy a lehetőséget a harmadik féltől származó appok is kihasználhatják.

Az adatvédelem területe is fejődik. Láthatóvá válnak, hogy az egyes alkalmazásoknak mikor adtunk hozzáféréseket az iOS különféle erőforrásaihoz és szolgáltatásaihoz, illetve, hogy az appok mikor mikor fértek ezekhez hozzá. Részben az adatvédelemhez tartozik, hogy a Sirinek kiadott hangparancsok feldolgozása immár nem a felhőben, hanem a felhasználó készülékén, azaz lokálisan történik, mely ennek köszönhetően gyorsabb válaszra lehet számítani.

A Find My hasznos, sőt, inkább hiánypótló fejlesztése, hogy a kikapcsolt készülékek is képesek lesznek továbbítani pozíciójukat, már amennyiben arra még az akkumulátor kapacitása lehetőséget ad. Erre azonban nem mindegyik készülék lesz képes, a lehetőség csak az iPhone 11-től felfele érhető el. Emellett lehetőség nyílik riasztást beállítani arra az estre, ha egy társított eszköz (pl. AirPods, AirTag) kikerülne a készülék rádiós hatótávjából, ezzel csökkentve a bárpulton felejtett kulcscsomó vagy fülhallgató kockázatát.

A felhasználók többsége számára jó hír, hogy az iOS 15 pontosan ugyanazokkal a készülékkel kompatibilis, mint az iOS 14, tehát nagyjából 2015-ig(!) visszamenőleg minden iPhone (és a 7. generációs iPod touch) futtatni tudja majd a ma este megjelentő operációs rendszert.

iPadOS 15

Az iOS alapjaira épülő iPadOS a fenti újítások többségét megkapja, kiegészítve néhány a táblagép, felhasználói felületéhez passzoló fejlesztéssel. Utóbbiaknak hála még egyszerűbb lett az osztott képernyős mód beállítása és használata. Az egyes alkalmazások cseréje kényelmesebb, illetve ideiglenesen lehetőség van egy harmadik ablak megnyitására, amit középre rendezve például egy újonnan érkezett emailt vagy bármilyen üzenetet olvashatunk el az multitaskingból való kilépés nélkül. Mindemellett az alkalmazásváltás is egyszerűbb lett, az osztott képernyős mód pedig az alkalmazásváltó felületről is elérhető, elég csupán az egyik alkalmazást a másikra húzni.

Apró, ám ugyancsak hasznos újítás, hogy immár a képernyő bármely pontjára tehetünk widgeteket, melyekből az iPadOS 15 több újat is bemutat, például a Mail apphoz. A jegyzeteket használóknak jó hír a Quick Note funkció, amivel a kijelző jobb sarkából húzható elő egy kisebb, gyors feljegyezéshez alkalmaz felület, amely képes megjegyezni, illetve csatolni például a háttérben megnyitott weboldal címét.

Az alkalmazásfejlesztő iPad tulajdonosok számára lehet jó hír, hogy a Swift Playgrounds appnak hála immár az Apple táblagépén is lehet iPhone és iPad alkalmazásokat készíteni, amely Xcode kompatibilis, így a maces átjárhatóság biztosított.

Az iPadOS 15 az 5. generációs iPadek, illetve 4. generációs iPad minikre is telepíthető, illetve természetesen az ennél újabb készülékekre. A kompatibilitási listán természetesen szerepel az összes iPad Pro, valamint a lassan hét éve piacra került iPad Air‌ 2 is.

watchOS 8

A legszerényebb újításokat az Apple okosórás rendszerének következő főverziója, a watchOS 8 mutatja. A gyakorlatilag listája bővül, így néhány relaxációs gyakorlat mellett a pilatest és a Tai Chi is támogatott lesz. Ezzel párhuzamosan fejlődött az 7-es főverzióval megjelent, meglehetősen puritán alvásfigyelés, valamint az óra képkezelése is javul az ősszel érkező 8-as watchOS-szel.

Az okosórás rendszer legújabb főverziója az Apple Watch Series 3-tól kezdve az összes újabb termékre telepíthető lesz.