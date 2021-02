Még rövidebb pórázra fogja a cookie-kat a Firefox 86

Szigorít a felhasználói adatokat gyűjtő cookie-k kezelésen és többszörös picture-in-picture módot is bevezet a Firefox napokban befutott, 86-os főverziója, a szokásos javítások és finomhangolások mellett.

A frissen bejelentett Total Cookie Protection funkció az ETP (Enhanced Tracking Protection) biztonsági megoldások sorát bővíti, és a felhasználói adatok védelmét hivatott megerősíteni. A megoldás korlátozza a cookie-k mozgásterét, megakadályozva, hogy azok különböző beágyazott elemek segítségével több weboldalon átívelve is kövessék a felhasználó tevékenységét.

A Mozilla a Firefoxban már jó ideje igyekszik egyre módszeresebben megzabolázni a felhasználók adatait gyűjtő cookie-kat, az említett, 2019-ben bevezetett ETP-vel például alapértelmezetten blokkolja a Disconnect feketelistáján megjelölt trackereket. A Total Cookie Protection ezt egy lépéssel tovább viszi és minden egyes meglátogatott oldalhoz saját "sütisbödönt" rendel, azaz egy szeparált tárolót, amelyből az adott weblap, illetve a harmadik féltől származó, az oldalba ágyazott tartalmak sem férnek hozzá más weboldalak cookie-jaihoz. A megoldás egyedül a bejelentkeztetéshez és hasonló feladatokhoz használt, funkcionális cookie-kkal tesz kivételt.

A Firefox 86 másik nagy újítása, hogy annak asztali verziói már a többszörös picture-in-picture, azaz kép a képben üzemmódot is támogatják. A böngészőben a Mozilla 2019 végén élesítette először a kép a képben funkciót, amellyel a lejátszott videók egy a böngésző fölött lebegő, külön ablakba emelhetők ki, így más lapra navigálva is tovább nézhetők. A funkció egészen mostanáig egy videóra korlátozódott, a Firefox legújabb verziójával azonban már tetszőleges mennyiségű online videót is lehetőség van egyszerre különálló ablakokba kiemelni. A böngésző frissítése persze számos kisebb-nagyobb csiszolást és bugjavítást is hoz - az új verzió már letölthető a macOS, Windows és Linux platformok mellett Androidra is.