Anonim csoportokkal váltaná ki a cookie-kat a Google

Halad a Google 2019-ben bejelentett Privacy Sandbox kezdeményezése, már körvonalazódik, hogy a keresőóriás hogyan tervezi a harmadik féltől származó hirdetési cookie-k leváltását böngészőjében. A felhasználói adatokat védeni hivatott, Federated Learning of Cohorts, röviden FLoC néven felvázolt elképzeléssel a cég szerint mindenki jól jár: a felhasználók követése biztonságosabb lehet, miközben a hirdetők is szinte változatlan konverzióra számíthatnak.

Az említett Privacy Sandbox 2019 augusztusában rajtolt el, annak keretein belül pedig a Google a webes adatbiztonság, illetve a magánélet védelmének erősítését tűzte ki célul, különböző nyílt szabványok kidolgozásával. A cég szerint ugyanis a különböző böngészőkben alkalmazott megoldások, mint a felhasználókat követő cookie-k blokkolása, csak ideiglenesen orvosolják az adatvédelmi problémákat, miután olyan erősen kifogásolható módszerekre sarkallja a cégeket a hirdetések targetálásához, mint a különféle fingerprinting módszerek, amelyek kivédése is jóval összetettebb feladat. A Google ezért olyan, a teljes iparág által használatba vehető alternatív szabványok kidolgozásába fogott, amelyek a cookie-khoz hasonló teljesítményt nyújtanak a hirdetők számára, miközben a felhasználók adatait is tiszteletben tartják.

A Google tavaly januárban már arról beszélt, a Chrome-ból két éven belül kigyomlálná a harmadik felektől származó cookie-k támogatását - jelenleg tehát félidőnél járunk, a cég pedig kifejezetten optimista kilátásokkal vág bele az idei évbe, a napokban bejelentett, FLoC kezdeményezésnek hála. A megoldással a cég az önálló felhasználók követése helyett azokat érdeklődési köreik alapján nagyméretű csoportokba rendezné, ahogy kapcsolódó blogposztjában fogalmaz, elrejtve őket "a tömegben".

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz! Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Az Google eddigi eredményei a FLoC kapcsán kifejezetten biztatók, a cég tesztjei alapján a hirdetők az egy elköltött dollárra vetített konverzió 95 százalékára számíthatnak az új megoldással, a hagyományos, cookie-kra alapuló hirdetésekhez képest. Az egyes eredmények a vállalat szerint a felhasználók csoportosításáért felelős klaszterezési algoritmus erősségétől függnek - illetve értelemszerűen attól, milyen típusú közönséget igyekszik megcélozni a hirdető. A Chrome-ban már idén márciusban megkezdődik a FloC nyilvános tesztelése, a második negyedévben pedig a hirdetőkkel közös tesztüzemet is elindítja a Google.

A Privacy Sanbox zászlaja alatt a Google a hirdetések konverziójának mérésére is dolgozik a privát szférát tiszteletben tartó megoldásokon. A vállalat jelenleg is tesztelés alatt álló API-jai az eszközökről begyűjtött adattípusok korlátozásával, illetve információs zaj hozzáadásával nehezítik meg az egyes felhasználók beazonosítását. Ahogy a cég a CNBC-nek elmondta, a tárgyalt megoldások csak a Privacy Sandbox fejlesztéseinek egy kis részét jelentik, a Google más lehetőségeket is vizsgál a cookie-k leváltására.