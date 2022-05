Az Nvidia is lassít a toborzások ütemén

Az ingatag gazdasági helyzet hatásai továbbgyűrűznek a techpiacon, az Nvidia elsőként jelentette be a chipgyártók közül, hogy szerényebb tempóra vált munkaerő-felvétel terén, derült ki a Protocol által megerősített belsős dokumentumokból. A cég a szerdán közzétett, első pénzügyi negyedéves eredmények kapcsán közölte, hogy a kilátások nem túl fényesek, a játékkonzolokba és PC-kbe szánt GPU-k eladásának csökkenésére számítanak a következő időszakban. Jensen Huang vezérigazgató szerint a játékpiacon összességében is lassulás tapasztalható. Az Nvidia mellett más techcégek, így a Lyft, az Uber, a Snap, a Meta is bejelentettek hasonló intézkedéseket, a kínai zárlatok és az ukrajnai háború okozta ellenszélben szüneteltetik, vagy lassítják az új dolgozókkal való bővítési terveiket.

Az Nvidia az első negyedévet korrekt eredménnyel zárta, az előző év azonos időszakához képest 46 százalékkal növelte bevételét 8,29 milliárd dollárra. Bár ezzel felülmúlta az elemzői várakozásokat, de a részvények értéke több mint 10%-ot esett a meghosszabbított kereskedés során, miután a chipgyártó a folyó negyedévre már enyhe előrejelzést adott. Az Nvidia szerint a jelenlegi negyedév bevétele körülbelül 8,1 milliárd dollár lesz, az elemzők 8,54 milliárd dolláros becslésével ellenben. Az Nvidia részvényei 2022-ben eddig több mint 43%-ot estek.

A gyártó a közelmúltban felvett több ezer munkavállaló után lelassítja a toborzási folyamatokat, hogy a meglévő munkatársak bérfejlesztésére fókuszáljon az infláció közepette. A cég hozzátette, hogy az eddigi leglátványosabb termékbővítést tervezi portfóliójával, új GPU, CPU, DPU komponensek és robotikai processzorok egyaránt bevezetésre várnak az év második felében.

Továbbra is nagy a kereslet a grafikus processzorok iránt, az Nvidia GPU-eladásai 46%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest. Az adatközponti üzletág chipeladásai éves szinten 83%-kal, 3,75 milliárd dollárra nőttek, megelőzve a játékrészleget, amelyen belül a grafikus kártyák eladásai éves szinten 31%-kal, 3,62 milliárd dollárra nőttek. A társaság kisebb üzletágaiban elért eredmények vegyesen alakultak, az autóipari üzletág 10%-ot esett vissza 138 millió dollárra az előző év azonos időszakához képest.