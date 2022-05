Spanyolország is dotálja a helyi chipgyártást

Jelentős összegű, 12,25 milliárd eurós beruházási keretet biztosít a spanyol kormány a helyi félvezetőipar felpörgetésére, megerősítésére a következő öt évben, így a dél-európai ország Németországhoz, Franciaországhoz és Olaszországhoz csatlakozva igyekszik saját iparágának globális ellátásilánc-kitettségét csökkenteni.

A programot jelentős részben a részben az EU digitális gazdaságának erősítésére létrehozott helyreállítási alapból finanszírozza Spanyolország, a cél pedig, hogy a félvezetőgyártás teljes folyamata, azaz a tervezés és a gyártás, illetve a teljes helyi ellátási lánc lényegesen ellenállóbb legyen a mostanihoz hasonló piaci turbulenciákkal szemben - nyilatkozta Nadia Calvino gazdasági miniszter a keddi kabinetülést követően.

A globális félvezetőhiány a spanyol ipart is alaposan megrázta, miután több autóipari cég, így a Volkswagen csoport és a Renault is komoly gyártótevékenységet folytat Spanyolországban, a chiphiány miatt azonban több üzem is hetekig leállásra kényszerült tavaly.

A kormányülésen elfogadott keretösszegből mintegy 9,3 milliárd euró jut a gyárkomplexumok felépítésére, melyekben a tervek szerint 5 nm alatti és feletti gyártástechnológiával egyaránt zajlik majd termelés, emellett 1,1 milliárd euró jut a kutatás-fejlesztési tevékenység, illetve 1,3 milliárd euró a chiptervezési munkálatok támogatására.

A legnagyobb európai autógyártó nagyhatalomnak számító Németország nemrég jelentette be, hogy hasonló céllal 14 milliárd eurós állami támogatást biztosít a lokális chipgyártás felpörgetésére - a támogatás jelentős része alighanem az Intelhez kerülhet majd, mely tavasszal jelentette be, hogy 17 milliárd euró értékben épít két gyártókomplexumot Magdeburg mellett.