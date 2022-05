FinOps: költségtudatosság a felhőben

A "felhőforradalom" az elmúlt évtizedben rengeteg vállalat működését rajzolta át és tette hatékonyabbá, amely folyamat jelenleg is gőzerővel zajlik, napról napra új cégek nyitnak a rugalmasabb, agilisabb működést lehetővé tevő cloud technológiák felé. A trendnek köszönhetően egyre több helyen épül ki erős felhős műszaki kompetencia - ugyanakkor ahogy a hasonló cégek számára gyorsan egyértelművé válik, a hatékony vállalati működéshez a technikai szakértelem mellett a cloud technológiák pénzügyi aspektusainak megfelelő ismerete, valamint az arra komoly hangsúlyt helyező átfogó szemléletmód is elengedhetetlen.

Finance + DevOps

A hasonló tapasztalatok gyümölcse lett a FinOps - noha egy újabb "Ops-buzzword" hallatán a zsigeri reakció sokaknál egy fájdalmas sóhaj lehet, mindenképp érdemes közelről megismerkedni vele, hiszen segítségével mindig kézben tartható a gyeplő az egyébként könnyen elszabaduló cloud költségek terén. Noha adná magát, hogy a mozaikszó alapja a "Financial Operations", a FinOps valójában a "Finance" és a "DevOps" összeolvadásából ered. Egy átfogó, erősen gyakorlati alapokon álló, a DevOps-ban gyökerező, lentről felfelé építkező szemléletről van szó, amely legegyszerűbben talán a cloud költségközpontú menedzseléseként határozható meg. Utóbbi definíciót használja a FinOps Foundation is, a módszertan mögött álló, kevesebb mint 3 év alatt 1500 tagvállalatot egyesítő közösség, amelyet a Linux Foundation hozott létre.

Ansible és FinOps online képzésekkel indítjuk a tavaszt! Május közepén az üzemeltetés automatizálás és a felhős költség optimalizálás alapjaiba bevezető képzéseket indítunk. Május közepén az üzemeltetés automatizálás és a felhős költség optimalizálás alapjaiba bevezető képzéseket indítunk.

Már az elején érdemes tisztázni, hogy a FinOps esetében nem egyszerű, csettintésre működő költségcsökkentésről van szó. A cloud vonzerejét éppen annak rugalmassága, akár azonnali, igény szerinti skálázhatósága jelenti - ennek megfelelően ugyanakkor a hozzá kapcsolódó sokszor "pay-as-you-go" jellegű kiadások is folyamatosan alakulnak, amelyeket nem lehet egy lépésben optimálisra faragni. Folyamatos menedzsmentre és átfogó szemléletmódra van szükség a megfelelő FinOps működéshez.

Felelősségvállalás és kommunikáció

Ennek a szemléletmódnak több fontos sarokköve is van, kezdve a tulajdonosi hozzáállással, a személyes felelősségvállalással. A felhős környezetekben akár egy kattintással létrehozhatók új erőforrások, ami a DevOps szemlélet erősítését, illetve a fejlesztés és üzemeltetés hatékonyabbá tételét is elősegíti, azonban emiatt könnyen átláthatatlanná is válhat, hogy ki és mekkora költséget generál. Emiatt a fejlesztés minden szintjén fontos a transzparens cloud használat hangsúlyozása, illetve egyéni szinten a tulajdonosi szemléletmód kialakítása, hogy a felhőhasználat valóban tudatossá válhasson a szervezet egészében. Az átláthatóság biztosítása, és a megfelelő szemléletek tudatosítása, a költségekkel kapcsolatos mérések pedig a FinOps feladata.

Ugyancsak elengedhetetlen a megfelelő kommunikáció, a szervezet nem szorosan a fejlesztéssel foglalkozó részeinek, mint a vezetőségnek vagy a pénzügynek is jó rálátása kell, hogy legyen a felhős költségek miértjére, a gyors kommunikáció sokszor életbevágó lehet - a cloud használatának sok esetben valós idejű következményei vannak. A FinOps tehát lényegében "be kell, hogy ékelődjön" a szervezeti egységek közé, átívelve a vállalat különböző "silóin", egészen a devopsos gyökerekig - hiszen a folyamatban a költségoptimalizálás gyakorlati részét, a beállítások oldaláról már a technikai szakemberek végzik.

Bár a módszertan egyik fontos célja a költségcsökkentés, hiba lenne azt ezzel az egy feladattal azonosítani. Sokkal inkább üzleti értékteremtésről van szó, amely nem pusztán a kiadások visszanyesését jelenti, hanem a költségek, a fejlesztési sebesség, illetve a minőség megfelelő egyensúlyának, harmóniájának megteremtését. Sokszor adódhat olyan helyzet, amikor egy-egy fejlesztés gyors leszállítása fontosabb, mint a cloud-számla minimalizálása - más esetekben pedig a kifogástalan minőség lehet az elsődleges szempont. A FinOps ennek megfelelően nem a "pénzspórolásról", sokkal inkább a "pénzcsinálásról" szól.

Folyamatos tanulás

Ez a szemléletmód a szervezet teljes vertikumában jelen kell, hogy legyen, ugyanakkor a FinOps speciális feladatkörrel is rendelkezik, ami miatt dedikált személyt, vagy akár csapatot igényel, akik az általuk használt, illetve akár a konkurens platformok ajánlatai, termékei, kedvezményei vagy akár alkulehetőségei terén is naprakészen tartják magukat.

A FinOps szakértő így folyamatosan képben van például az olyan lehetőségekkel, mint például az Azure esetében az erőforrások rezerválása, amellyel számottevően olcsóbban lehet azokhoz hozzájutni, sokszor még akkor is, ha a foglalást a vállalt "hűségidő" előtt felmondja. De ide köthetők a különböző felhőrégiók jelentősen eltérő árazásai, vagy épp egy-egy friss AWS lambda funkció ismerete, amellyel külső tárolókra való kinyúlás spórolható meg bizonyos műveleteknél.

A szervezeten belül tehát a FinOps felelős a pénzügyi felelősség tudatosításáért, illetve a "nagy kép" átlátásáért, ami folyamatos tanulást, az újdonságok napi szintű követését jelenti. A szerepkörben nem fejlesztői szemléletre, sokkal szélesebb látókörre, ismeretanyagra van szükség - épp nulláról felépülő rendszerek, illetve már létező architektúrák esetén egyaránt.

Az elmúlt években, jelentős mértékben a pandémia hatására felgyorsult a hazai vállalatok cloudba költözése is. Ez az folyamat, illetve a cloudos infrastruktúra költségszempontú menedzselésére vonatkozó igény hívta létre az első hazai FinOps képzést is. A hiánypótló képzést oktatója Farkas Tamás, a Lufthansa Systems FinOps vezetője, aki itthon egyedüliként rendelkezik FinOps Certified Practitioner (FOCP) minősítéssel. A május 18-án induló 6 alkalmas, 18 órás képzés online formátumú, élőben bárhonnan és bármilyen platformról követhető, az órák utólag pedig bármikor visszanézhetők felvételről.