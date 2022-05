Végre megkérdezte a Patreon az alkotók igényeit

A Patreon az egyik legismertebb platform azok körében, akik szeretnének alkotásaik készíteséhez rendszeresen pénzbeli támogatást gyűjteni a közönségüktől, legyen szó akár videókészítésről, podcastról vagy grafikai munkáról. Az oldal egyre népszerűbb és fontosabb bevételi forrás a tartalomkészítőknek, a fejlesztések ütemezése és közzététele mégis eléggé átláthatatlan, ráadásul a korábbiakban futottak már bele a közösséget kifejezetten felbosszantó funkció fejlesztésébe és gyors visszavonásába. Úgyhogy a Patreon történetében először kérdőíves össznépi felméréssel fordult alkotóihoz, hogy több információval rendelkezzen a 250 ezer fős közösségről és fejlesztési igényeikről.

Végül a Patreon Censust egészen sokan, 113 országból 13 ezren töltötték ki, és adtak választ a fejlesztési kérések mellett a monetizációs tevékenységükkel kapcsolatos kérdésekre. Ahogy a platformra általában is jellemző lehet, a válaszadók közül a legtöbben (40%) videókészítéssel foglalkoznak, ezt követi az írás (17%), majd az audio- (14%) és grafikai (11%) munkák. A válaszadók több mint fele (55%) egy hatos skálán inkább a professzionális tartalomkészítő kategóriába sorolja magát, de közülük csak 11 százalék tartozik a szakértők közé saját bevallásuk szerint. A többség jellemzően egyedül dolgozik (80%), közülük is legtöbben a grafikai alkotók közül, míg a podcast készítők közül egész magas (39%) a csapatban dolgozok aránya.

Bevételi forrásként legtöbben, 41 százalék magát a Patreont jelölte meg, amiből nem lehet általános következtetést levonni az összes alkotóra. Azonban az arányok így is beszédesek, második legmagasabb bevételi forrás az alkotói munkából következő fizetés (11%), majd a jutalékok (8%), más hasonló platformok használata (7%) és a reklámbevételek következnek (7%). Ahogy már a Linktree felméréséből is láttuk, a márkákkal kötött partnetségek csekély arányt képviselnek a bevételben (2%).

Mennyire lenne fontos szerinted Patreonon az Adott fejlesztls? (Forrás: Patreon)

A Patreonon mint platformon és mint szolgáltatáson viszont lenne még mit fejleszteni a visszajelzések szerint. Annak ellenére, hogy az alkotók meglehetősen függnek a cégtől, elég nagy bizonytalanságban működnek. Azt mondják, nem értik a Patreon fejlesztésekről szóló döntéseit, nem értesülnek megfelelően a frissítésekről, és úgy általában nem értik a cég visszajelzésgyűjtési módszereit. Azaz nem érzik, hogy bármilyen befolyással lehetnének az oldal fejlődésére. Valószínűleg ezt érzékelte a Patreon, és ezzel a kezdeményezéssel próbál változtatni a helyzeten.

A 2022-re tervezett fejlesztéseket a válaszadók priorizálhatták, melyek szerint a natív videókat tartanák legfontosabbnak (40%). Emellett sokan voksoltak a tartalmak rendszerezésének (35%), bejegyzések közzétételének fejlesztésére (33%), és még a számlázás problémáinak megoldására is (24%). A sokat által kért fejlesztések listájában is be lehetett jelölni a támogatást és az ellenvetést. Ezek szerint az egyszeri borravaló és az ajándék tagság lehetőségét tartaná legfontosabbnak a közösség. Egyetlen egy kategóriában, a kriptovalutás támogatások elfogadása kapcsán kérte az alkotók 43 százaléka, hogy ez lehetőleg ne valósuljon meg Patreonon, mert maguk is ellenzik a fenntarthatósági hatásai miatt, vagy saját közönségük negatív visszhangjától tartanak. A Patreonnak viszont ezen kívül is lesz még mit fejlesztenie a felhasználói kérések alapján, és most már ütemterv is készült hozzá a visszajelzések alapján.