Nem fogad több kripto-adományt a Wikipédia

A Wikipédiát működtető Wikimedia Alapítvány 2014 óta fogadott kriptovaluta alapú támogatásokat a szolgáltatásban közreműködő önkéntesek és támogatók kérésére. Az adakozók a szervezet BitPay fiókján keresztül küldhettek minden ismert virtuális fizetőeszközt, köztük például Bitocoint, Ethert, Dogecoint, Litcoint vagy USDC-t. Most pedig ugyanennek a közösségnek hatására döntött úgy az alapítvány egy három hónapig tartó konzultációs időszakot követően, hogy megszünteti a kriptós adományok lehetőségét.

A közösségi konzultáció idén januárban Molly White (GorillaWarfare) felvetésére indult, aki a Wikipédia szerkesztők oszlopos tagja és egyben nyíltan kriptoszkeptikus. A témában írt első bejegyzése szerint 2014-ben még a kriptovaluták a Wikimedia céljaival összhangban adatbiztonságot, anonimitást, decentralizált működést és szabadságot hirdettek, de ez White meglátása szerint sokat változott az utóbbi időben. A problémák közt említi például a kriptók energiaigényes és ezáltal nem túl környezetbarát előállítását, a kockázatos spekulációkat, a szabályozatlanság hátrányait, és hogy a decentralizált törekvésekből végül csak a nagyvállalatok profitáltak.

Érveit többen cáfolták, de végül egy 400 szerkesztőt megkérdező felmérésben 71,17 százalék a kriptuvaluta alapú adományok elvetésére voksolt. A többségben lévő kriptoellenesek a környezeti fenntarthatósággal érveltek, illetve hogy a kriptopénzek elfogadása a kriptovalutákkal kapcsolatos problémák hallgatólagos jóváhagyását jelenti. Míg az ellenkező oldal érvei szerint léteznek kevésbé energiaigényes kriptovaluták is, és ezek biztonságosabb módot kínálnak a támogatásra például az elnyomott országokban élőknek.

Részlet egy idei felmérésből: Kriptovaluta birtoklása országonként (Forrás: We are Social, Hootsuite, 2022)

Azonban a kriptovaluta alapú támogatás egyébként sem volt annyira népszerű a Wikipédia támogatóinak körében, ezért nem volt annyira nehéz elengednie az alapítványnak ezt a lehetőséget. Az elmúlt pénzügyi évben 130 ezer dollárnyi összeg folyt be összesen különböző kriptopénzekből, ami az alapítvány teljes bevételének mindössze 0,08 százalékát tette ki. Ráadásul az alapítvány a Bitcoinból és egyebekből kapott adományokat nem halmozta fel a jobb árfolyam érdekében, hanem rögtön dollárra váltotta.

A téma más szervezeteknél is heves vitákat kavar. Nemrégiben a Mozilla is kihátrált a kriptovalutában érkező adományok elől, mivel a közösség nem túl befogadóan reagált. Az érvek közt ebben az esetben is főként a virtuális fizetőeszközök klímahatása szerepelt, ami nem egészen áll összhangban a Mozilla karbonsemlegességi terveivel. A Wikimedia Alapítvány egyébként nem zárkózott el teljesen a jövőre nézve a kriptovalutáktól, és a közleménye szerint figyelemmel fogja követni ezt a változékony témát, hogy akár a közösség újabb kérésére visszavezesse ezt az adományozási formát.