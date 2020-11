Az Európai Parlament kiáll a javításhoz való jog mellett

Fontos győzelmet könyvelhet el Európában a termékek otthoni javításához való jogokért küzdő "Right to Repair" mozgalom: az Európai Parlament megszavazta az indítványt, amely széles körben arra buzdítaná a gyártókat, hogy egyszerűbben javítható eszközöket dobjanak piacra - egyebek mellett a termékek várható élettartamára és javíthatóságára vonatkozó információk feltüntetésével azok csomagolásán. Az indítványt a parlament 395 igen és 94 nem szavazat, illetve 207 tartózkodás mellett fogadta el - a konkrét javaslatok kidolgozása ugyanakkor az Európai Bizottság feladata lesz.

A kezdeményezés az egyes termékekhez egy javíthatósági indikátort rendelne, valahogy úgy, ahogy a műszaki eszközök széles skálájához szétszerelési és javítási útmutatókat biztosító iFixit is teszi. A csomagoláson feltüntetett tájékoztatás alapján felhasználók már a vásárlás előtt képet kaphatnának róla, hogy potenciális meghibásodás esetén az adott terméket mekkora kihívás házi körülmények között, vagy a gyártótól független szervizekben megjavítani.

Egy az iFixit által idézett kutatás szerint az EU-s állampolgárok 77 százaléka javítaná meg szívesebben eszközeit új készülék vásárlása helyett, 79 százalékuk pedig úgy gondolja, a gyártókat jogi úton is kötelezni kellene rá, hogy megkönnyítsék digitális termékeik javítását, illetve az önálló alkatrészek cseréjét.

A javíthatósági pontszám ötlete egyébként nem jön újdonságként, azt Franciaország már 2021 januárjától bevezeti: első körben egész pontosan a notebookok, okostelefonok, tévék, mosógépek és fűnyírók dobozain tűnnek majd fel a pontszámok, amelyek maximális értéke 10 pont - ez jelenti a legjobb javíthatóságot. A rendszert több kritérium alapján állítják össze, egyebek mellett figyelembe véve, hogy mennyire egyszerű szétszerelni az adott terméket, továbbá hogy ahhoz milyen áron és csatornákon érhetők el pótalkatrészek, illetve javítási útmutatók.

Egy hasonló, EU-s szintű megoldásnak számos előnye lehet: egyrészt a könnyen javítható termékeket kereső vásárlóknak segít majd a választásban, másrészt pedig versenyre késztetheti a gyártókat, hogy a lehető legjobb pontszám elérése érdekében házilag is egyszerűen megszerelhető eszközöket dobjanak piacra. Végül de nem utolsó sorban a könnyen helyre hozható termékek élettartama is számottevően hosszabb lehet, mint a meghibásodás után nehezen vagy egyáltalán nem javítható készülékeké, így a felhasználók jelentős összegeket spórolhatnak - és a környezetre káros elektronikai hulladék mennyisége is csökkenthető.