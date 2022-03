A Google Cloud hibája miatt feküdt ki a Spotify és a Discord

Kedd este negyed nyolc körül a Spotify több tízezer felhasználóját hajította ki fiókjából a streamingszolgáltatás rendszere, majd több mint egy órán át többeknél is használhatatlan volt az alkalmazás mobilon és desktopon. A világ minden tájáról beküldött visszajelzések alapján a bejelentkezési funkció egyáltalán nem működött, vagy a bejelentkezve maradtak kaptak különféle hibaüzeneteket. A felhasználók nem tudták elérni az ügyfélszolgálatot sem - többen ugyanis arra gyanakodtak, hogy törölték, netalán ellopták a fiókjukat.



A cég a Twitteren közölte a Spotify Status profilon, hogy tud a problémáról, de nem osztott meg további információkat a rendellenesség okáról. Később a TechCrunchnak annyit mondtak, hogy a munkatársak dolgoznak az ügyön, annyi biztos, hogy a hackertámadás lehetősége kizárható. Fél kilenc után nem sokkal a felhasználók nagy részénél már minden funkció helyesen ment. Nagyjából egyező idősávban a Discordnál is részleges kimaradást lehetett tapasztalni, akadozott az üzenetküldés a játékosoknak szánt csevegőplatformon. A cég a Spotify-hoz hasonlóan megerősítette a hiba tényét, de nem közölte, mi áll a probléma hátterében. A leállásokat monitorozó Downdetector szerint a Spotify és a Discord esetében is több tízezren küldtek be hibajelentéseket.



Ugyan a Spotify és a Discord sem árult el részleteket, de a The Verge szerint a Google Cloud egy hibája lehetett a ludas. A Google Cloud állapotjelzője említi, hogy hiba lépett fel a Traffic Director komponens legutóbbi frissítésében, amit a Discord és a Spotify is használ. Miután a frissítést legyalulták, és visszaállították az előző kiadást, a két érintett szolgáltatás is helyreállt. Tavaly novemberben egyébként történt már ilyen, akkor szintén a Google Cloud hibája döntötte ki a sorból a Spotify-t, a Discordot, a Snapchatet és az Etsy-t is.