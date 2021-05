Az Apple veszteségmentes lejátszással vág a Spotify elé

A cupertinói cég tegnapi bejelentése alapján az Apple Music-ban elérhető mintegy nagyjából 75 millió darab zeneszám kap hamarosan tömörítetlen verziót, ami a vállalat szerint gyakorlatilag a teljes kínálatot jelenti. Mindezért ráadásul semmilyen felárat nem kér majd az Apple, vagyis a már meglévő, illetve az újonnan előfizető ügyfelek egyaránt alapértelmezetten részesülhetnek az esetleges jobb hangzás nyújtotta előnyökből.

A zenéket házon belül fejlesztett ALAC (Apple Lossless Audio Codec) formátumában tárolja majd szerverein, illetve a felhasználó igénye szerint a készülékeken az Apple. A vállalat még 2011-ben mutatta be a kodeket, amely az ismertebb FLAC-hoz hasonlóan 40-60 százalékos veszteségmentes tömörítést kínál. Az ALAC legfeljebb 8 csatornát támogat 16, 20, 24, valamint 32 bites mélység, illetve legfeljebb 384 KHz-es mintavétel mellett. A Lossless formátum ebből a CD-minőséget, vagyis a 16 bites mélység melletti 44,1 KHz-es mintavételt alkalmazza.

Az Apple közleménye alapján a Lossless mód kizárólag Lightning csatlakozós (vezetékes) fül- és fejhallgatókkal lesz aktiválható, a Bluetooth-alapú kapcsolatot alkalmazó vezeték nélküli AirPods termékekkel nem fog működni veszteségmentes zenelejátszás. Ennek prózai oka, hogy a jelenleg alkalmazott rádiós kapcsolat nem képes stabilan kiszolgálni a veszteségmentes tömörítéshez szükséges nagyobb sávszélességet. A követelmény egyik pikantériája, hogy így az Apple pár hónapja bemutatott méregdrága AirPods Max fejhallgatójával sem fog működni a Lossless mód. Bár a termék vezetékkel is csatlakoztató különféle lejátszóeszközökhöz, ebben az eseten csak analóg hangátvitelre van lehetőség, ami kizárja a veszteségmentes lejátszást.

Mindez annyit tesz, hogy a vezeték nélküli, H1 vagy W1 chippel szerelt Apple és Beats fül- és fejhallgatók tulajdonosainak be kell majd érniük a veszteségmentes móddal párhuzamosan érkező Spatial Audióval. Utóbbi térhangzást jelent bizonyos, Dolby Atmos formátumú zeneszámoknál. A lehetőség a tömörítetlen opcióhoz képest lényegesen kevesebb, töredéknyi zeneszámot érint. A megfelelő hangzáshoz ugyanis nem elég az egyszerűen áttömörítés, alaposabban hozzá kell nyúlni az egyes trackekhez. Az Apple szerint első körben néhány népszerűbb előadó slágerei kapják meg a szükséges "kezelést", így Ariana Grande, a Maroon 5, valamint Kacey Musgraves bizonyos zeneszámait lehet majd meghallgatni Dolby Atmos formátumú térhangzásban.

Az Apple a keményvonalas(abb) Hi-Fi-sekre is gondolt, az alap Lossless mellett ugyanis egy Hi-Res Lossless mód is megjelenik. Ez a sztenderd 44,1 KHz-es érték helyett akár 192 KHz-es mintavételt is lehetővé tesz, aminek kikanázásához viszont már valamilyen küldő DAC-ra lesz szükséges. A veszteségmentes zenehallgatás, illetve a Dolby Atmos-alapú térhangzás a júniusban érkező iOS/iPadOS/tvOS 14.6-os, valamint a macOS 11.4-es verziójával debütál majd.

Lenyomni a Spotify-t

Az Apple tegnapi bejelentett fejlesztésének nyilvánvaló célja, hogy még több felhasználót hódítóson el a legnagyobb konkurens Spotify-tól. A svéd zenestreaming szolgáltató még február végén jelentette be "CD-minőségű" Spotify HiFi szolgátatását, amit a Premium csomaggal rendelkező előfizetők kapnak majd meg egyes régiókban és országokban, valamikor az év hátralevő részében. A Spotify egyébként jelenleg (az Apple Music-hoz hasonlóan) legfeljebb 320 kbps-os bitrátájú, veszteséges tömörítést kínált, a Spotify HiFi-vel pedig vélhetően az volt a cél, hogy minőségi szinten beérje riválisait, így a Deezert vagy a Tidalt, melyek viszonylag régóta kínálnak valamilyen HiFi csomagot, igaz meglehetősen borsos áron, valamint eléggé szelektált tartalommal.