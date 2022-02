Chromebookok javítására bíztatja a diákokat a Google

Az amerikai iskolákat célzó laptopcsatában az olcsóbb Chromebookokat biztosító Google áll nyerésre a Microsoft Windowsos gépeinek vagy az Apple eszközeinek eladásával szemben. Jelenleg 50 millió tanár és diák használ az Egyesült Államok iskoláiban Chromebookokokat a Google állítása szerint. A keresőóriás az IT beszerzőkre egy felújított portfólióval, az eszközválasztást segítő oldallal és az iskolákat célzó Chromebook-javító programmal igyekszik hatni, hogy még tovább erősödjön pozíciója az oktatási szegmensben.

Az újonnan indított iskolai javítsd magad programhoz az Acer és Lenovo csatlakozott bizonyos típusokkal - a Lenovo a 100e, 300e, 500e, míg az Acer például a C732T, C733T, R721T modellekkel. Ezekkel a gépekkel kapcsolatban az oldal részletes leírást közöl, melyik alkatrész hogyan cserélhető a hosszabb élettartam érdekében. A Google szerint a diákok által is javítható részek közé tartozik többek közt az LCD kijelző, az alaplap, az érintőpad, a billentyűzet vagy az akkumulátor cseréje. Az oldalról elérhető kézikönyvek (a figyelmeztetéseket változatos nyelveken felsoroló oldalakat követően) képekkel illusztrálják a notebookok felépítését, és hogy milyen rész hogyan cserélhető.

Forrás: Google EDU blog

Egy ilyen iskolai program több szempontból is előnyös lehet a vállalatnak, mivel laptopjait az iskolák a hosszabb használhatóság miatt is választhatják. Plusz ahogy a Google hangsúlyozza, a szervizeléssel a diákok IT készségei is fejleszthetők. Az iskolai mini támogatói műhelyben az érdeklődő diákok nem csak az alkatrészek cseréjét tanulják meg, hanem az "ügyfelek" kezelését egyaránt. Így a tanulmányok befejezése után elhelyezkedhetnek szervizes, hardveres támogatói pozícióban, ami szintén a Google előnyét növeli a piacon a Chromebookokhoz jól értő munkaerő miatt. A keresőóriás egy esettanulmányt is bemutat, hogy egy Oklahoma állambeli iskola hogyan hozta létre saját programját 2012-ben a laptopok javítására fordítható szűkös keret miatt. Egy tanévben az iskola nagyjából 20 tanulót vesz fel a programba, ahol a tanárok folyamatosan betanítják őket az eszközök alkatrészeinek cseréjére.

A Google elképzelésében talán a legnagyobb probléma a garancia kérdése. A vállalat iskolai programja ugyanis nem vállalja fel nyíltan, hogy a bütykölt gépek megőrzik a jótállásukat. Erről a program gyakran ismételt kérdések szekciója elegánsan annyit mond, hogy a garanciáról az adott eszköz gyártóit kell az iskolának megkerdezni. Közlése szerint egyes gyártók szigorú követelményeket írhatnak elő a garancia megőrzéséhez, míg mások csak a garancián kívüli időszakra javasolják a diákok közreműködését a gépek javításában.