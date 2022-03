Montenegróban is nevet vált a Telenor

Márkanevet vált a 4iG csoport tulajdonába tartozó Telenor Montenegro, amely új logóval és ONE márkanévvel folytatja működését a montenegrói mobilpiacon - jelentette be csütörtök reggel a társaság. A márkanévváltásra nem a társaság tavaly decemberi tulajdonváltása miatt került sor, hanem mert a norvég Telenor a podgoricai székhellyel működő mobilszolgáltató 2018-as értékesítésekor egyszeri hosszabbítást követően végül 2022. március végéig járult hozzá a márkanév használatához.

A brandváltás részeként montenegrói társaság neve ONE Crna Gora DOO-ra változik, és a telefonokon található operátor logó is ONE-ra vált március végétől.

A mobilszolgáltatót tavaly decemberben vásárolta meg a PPF csoporttól a 4iG Nyrt., annak a növekedési stratégiának a részeként, mely a magyarországi és nyugat-balkáni távközlési szektorban korábban több akvizíciót is eredményezett. Az új brand nem teljesen ismeretlen a 4iG számára, a cég egyik albán akvizíciós célpontja ugyanis szintén a ONE márkanevet viseli - a ONE Telecommunications felvásárlási szándékát december végén jelentették be a felek.

Az új márkanévvel kapcsolatos döntést a 4iG már az akvizíció lezárását megelőzően meghozta, amelyet megelőzően Montenegróban, illetve nyugat-balkáni országokban fókuszcsoportos kutatásokkal vizsgálta az ügyfélvisszajelzéseket, és a lehetséges új márkaneveket.

A Telenor Podgorica a montenegrói piac vezető szolgáltatója, a 413 ezer előfizetővel, 436 bázisállomással rendelkező vállalat a 4iG távközlési portfólióját erősíti majd. A tranzakció a szükséges versenyjogi eljárás eredményétől függően év végéig zárulhat. A Telenor Montenegro árbevételét tekintve is piacvezető az országban: 2020-ban a céghez 44 millió eurónyi bevétel folyt be. A podgoricai központtal működő társaság főbb bevételeit a lakossági és az üzleti előfizetők biztosítják (67%) - derül ki a beszámolóból.

A társaság közleménye arról nem tesz említést, hogy a ONE márkanevet csak a montenegrói piacon kívánja-e használni, netán a Yettelhez hasonlóan később régiós márkát csinál belőle.