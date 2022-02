Új néven folytatja a LogMeIn

A távmunka-technológia egyik meghatározó, magyar alapítású szereplője, a LogMeIn, Inc. bejelentette, hogy nevét GoTo-ra változtatja. Az új név mellett a vállalat bemutatta egyszerűsített termékportfólióját is, köztük egy applikációt és két zászlóshajónak számító terméket: a vadonatúj GoTo Resolve IT menedzsment- és támogatási alkalmazást, valamint a GoTo Connectet, egy egységes kommunikációt termékként kínáló (UCaaS) megoldás. A társaság egyúttal egy új partnerprogram bevezetését is bejelentette, melynek célja, hogy lehetővé tegye globális partneri ökoszisztémája további növekedését.

A GoTo a vállalkozások működését alapjaiban megváltoztató világjárvány hatására igyekszik mindent elkövetni annak érdekében, hogy a kis- és közepes méretű vállalatok (KKV-k) körébe tartozó ügyfelei számára lehetővé tegye, hogy rugalmasmunka-eszközei segítségével egyszerűen és könnyedén végezhessék el feladataikat, és ehhez ne kelljen jelentős költségekbe verniük magukat.

A cég közleménye szerint a GoTo létrehozása több egyszerű névváltásnál, mivel a vállalat egyúttal bejelentett egy új applikációt is, mely egy felületen vonja össze a GoTo Resolve nevű új, támogatási és kommunikációs funkciókat egyesítő zászlóshajó alkalmazást és a szintén új és szintén zászlóshajónak számító, egységesített kommunikációt lehetővé tevő GoTo Connect alkalmazást.

Az egymástól eltérő, de egymást kiegészítő informatikai igények kielégítésével e két terméket szorosan összekapcsolja a közös applikáció, az egységesített adminisztrációs rendszer és a konvergáló felhasználói élmény, ennek köszönhetően jelentősen egyszerűbbé válnak az IT-csapatok mindennapi teendői, a végfelhasználóknak pedig egyszerű, megbízható és intuitív felhasználói élményben lehet részük.

A portfólióba bekerülő új termék, teljes egészében magyar fejlesztésű GoTo Resolve segítségével a cég szerint minimalizálni lehet a zsarolóvírus-támadásokat úgy, hogy a biztonság mellett a felhasználói élmény is komoly szempont. Az új termék a tavaly nyári hackertámadásra válaszaként érkezett, mintegy féléves fejlesztés eredménye, amely rekordidőnek számít a szakmában.

A GoTo Resolve a LastPass által is alkalmazott „zero knowledge” alapú megoldást ültette át egy saját fejlesztésű Zero Trust szemléletű decentralizált jogosultsági rendszerbe, amelynek lényege, hogy a kitelepített végpontok nem bíznak a GoTo saját felhőjében, hiszen a program kizárólag olyan üzeneteket fogadhat el, amely a tulajdonos kulcsával digitálisan alá van írva. A GoTo Resolve abban nyújt egyedülálló védelmet IT rendszergazdák számára, hogy a piacon elsőként biztosít zsarolóvírusok ellen védett ellátási láncot eszközeik felügyelete és támogatása során.

A márkaváltás az elmúlt hónapokban immár a második, jelentős horderejű bejelentés a cégnél. A LogMeIn december közepén közölte, hogy hét év után önálló cégbe szervezi ki a LastPass jelszószéf-szolgáltatást - az újonnan létrejövő társaság a várakozások szerint hatékonyabban szolgálja majd az organikus növekedést, továbbá gyorsabb fejlesztési szakaszokat, ezzel együtt rövidebb go-to-market ciklusokat ígér.