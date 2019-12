Felvásárolják a LogMeInt

4,3 milliárd dollárért cserél gazdát a magyar alapítású, távoli felügyeletére és menedzselésére alkalmas szoftvereket fejlesztő LogMeIn.

A céget részvényenként 86,05 dolláros árfolyamon vásárolják fel az Evergreen és Francisco Partners magántőke-befektetői csoportok. A LogMeIn szerint az említett árfolyam nagyjából 25 százalékkal múlja felül a szeptember 18-i szintet, melyet követően egyre több helyen ütötte fel fejét a felvásárlás lehetőségének híre, fokozatosan feljebb srófolva az árfolyamot. A tranzakció jövő év közepén zárulhat le, amennyiben a szükséges összes jóváhagyást sikerül időben megszerezni.

Bill Wagner, a LogMeIn elnök-vezérigazgatója szerint vállalata ára remekül mutatja annak magas értékét, a befektetők pedig jelentős megtérülésre számíthatnak. Ahogy az ilyenkor jellemzően lenni szokott, a CEO optimista, hogy az Evergreen és a Francisco Partners befektetése biztos alapot jelent vállalata növekedéséhez. Bár felvásárlásról szóló hivatalos közlemény erről nem tesz említést, tőkebefektetőkről lévén szó, a tranzakció várhatóan nem befolyásolja majd számottevően a LogMeIn rövidtávú (és akár középtávú) működését.

A Francisco Partners ismert szereplője az IT piacnak, az elmúlt években több hasonló befektetést is eszközölt a magántőke-befektető. 2006-ban a projektmenedzsment-szoftverek atyjaként is emlegetett Primaverában szerzett jelentős részesedést a csoport, amelyet két évvel később az Oracle vásárolt fel. 2007-ben az STMicroelectronics és az Intel flash memóriagyártó Numonyx vegyesvállalatába fektetett 150 millió dollárt a társaság, amit pár évvel később a Micron vásárolt meg 1,27 milliárd dollárért. 2010-ben a Novell felvásárlásánál is ott volt a Francisco Partners, mely a Golden Gate Capitallal közösen szerezte meg a céget 450 millió dollárér fejében. A Dellről pár éve levált Questben ugyancsak nyakig benne van a Francisco Partners, amely így a szintén magyar kötődésű One Identity egyik tulajdonosa is. Ezek alapján nem nehéz elképzelni, hogy a magántőke-befektető pár év múlva (magasabb áron) továbbad a LogMeInen, arról azonban egyelőre csak találgatni lehet, hogy addig milyen átalakításokon mehet át a legújabb szerzemény.

Magyar gyökerek

A LogMeInt 2003-ban alapította egy magyar programozó, Anka Márton, aki korábban az Uproar online játékhálózati vállalkozásban működött közre, míg a Vivendi fel nem vásárolta azt. Az eredetileg 3am Labs néven induló cég elsődleges fejlesztőközpontja Budapesten található, az alapítást követően nem sokkal azonban az Egyesült Államokba települt át a székhelye, a Massachusetts állambeli Woburnba, Boston közelébe, hogy ezzel segítse a befektetői és iparági kapcsolatok kiépítését - a vállalat irányítása ezzel nemzetközi, főleg angolszász kézbe került. A vállalat globálisan ma már több mint 3500 embert foglalkoztat, és Budapestet követően 2008-ban Szegeden is nyitott egy fejlesztési központot. Időközben külföldön is terjeszkedett a LogMeIn, amelynek így Londonban, Dublinban, Sydneyben, illetve az indiai Bangalore-ban is van irodája.

A LogMeIn 2016-ban egyesült a Citrixről leváló GoTo üzletággal. A LogMeIn 1,8 milliárdnyi saját részvénnyel vásárolta meg a jelentős bevétellel rendelkező, szoftverszolgáltatásokban utazó versenytársat. A GoTo üzletághoz tartoztak a Citrix egyes online szolgáltatásai, mint a GoToAssist, GoToMeeting, GoToMyPC, GoToTraining, GoToWebinar, Grasshopper és OpenVoice, amelyek révén a Citrix a LogMeIn egyik legnagyobb konkurense volt. A kombinált cég ezzel kiváló pozíciókba került saját core piacain, a párhuzamos tevékenységek leépítésével pedig az egyesített ügyfélkört már sokkal alacsonyabb költségszint mellett lehet kiszolgálni.

Az egyesülés mellett az elmúlt években több felvásárlást is eszközölt a LogMeIn. A Zamurai kollaboratív rajztábláját 2015-ben szerezte meg a cég, amelyet a szélesebb körben ismert Lastpass jelszókezelő és identitásmenedzsment szoftver követett mintegy 110 millió dollárért cserébe, így bővítve kompetenciáját. 2017-ben az izraeli Nanorep következett. A 45 millió dollárért megszerzett startup kimondottan chatbotokra specializálódott, így abszolút illeszkedett a LogMeIn Bold360 nevű digitális ügyfélkapcsolati rendszeréhez. 2018-ban a utahi alapítású, egységes kommunikációs szolgáltatásokban (Unified Communications-as-a-Service, UCaaS) utazó Jive Communications került célkeresztbe, amelyért 342 millió dollárt fizetett ki a szoftvercég, jelentősen bővítve vállalati kollaborációs portfólióját.

A LogMeIn árbevétele a legutóbbi negyedévben 317 millió dollárra emelkedett, a megnőtt sales- és marketingkiadások, illetve az átstrukturálás költsége miatt azonban a nyereség 12,7-ről 5,1 millió dollárra esett. A felvásárlás megerősítésére bő 4 százalékkal nőtt a cég papírjainak értéke, a jelenlegi 86 dolláros összeg ugyanakkor még így is elmarad a február közepei 96 dollártól, illetve a 2018 márciusában regisztrált 126 dolláros csúcstól.