5G nélkül is óriási forgalmat vitt a hátán a Telenor

Közzétette aktuális, a magyar mobilpiac helyzetét összegző, a 2021-es év első két negyedévének adatsorait piaci jelentését a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). A mostani jelentés elsősorban a koronavírus-járvány már korábban ismertetett hatásaival foglalkozik, ugyanakkor szerepel benne néhány olyan új adat, melyek eddig nem voltak jelen az összesítésben.

A szolgáltatók önbevalláson alapuló számai szerint 2020 közepéhez képest 2021 közepére közel negyedével – 23,8 százalékkal – nőtt az internetforgalom (155 millióról 192 millió Gbyte-ra). Ugyanebben az időszakban 4,3 százalékkal nőtt az indított hívásforgalom, 6,9 milliárdról 7,2 milliárd percre.

Az indított roaming forgalmak alakulására a szezonalitáson kívül korábban jellemző folyamatosan növekvő tendencia 2020-ban, különösen annak második negyedévétől kezdődően látványosan megtört. 2021 első negyedévében mindössze 430 ezer SIM-kártyáról indítottak külföldön hívást, ami csak alig több, mint harmada az egy évvel korábban mért 1,2 milliónak. Ez a trend végül megfordult, 2021 első félévében újból növekedés volt megfigyelhető, ugyanis 2021 második negyedévében már 687 ezer darab kártyáról telefonáltak a tavalyi azonos időszakban mért 525 ezer helyett.

A mobilinternet-szolgáltatás piacának két szegmense – a nagyképernyős és az okostelefonos – mind méret, mind használati jellemzők tekintetében jelentős eltéréseket mutat. A nagyképernyős szegmenshez hozzávetőleg félmillió SIM-kártya tartozik (ezeket jellemzően laptopon, tableten vagy asztali gépen internetezők használják), és ezek száma érdemben nem változott a vizsgált időszakban. Az okostelefonos szegmens kártyáinak száma ezzel szemben a teljes vizsgált 4 éves időszakban növekedést mutatott: az időszak során több mint 1,6 millió kártyával bővült és elérte a 7 millió kártyát. Mára az összes mobilinternet-kártya közel 94 százaléka az okostelefonos szegmenshez tartozik - derül ki a jelentésből.

forrás: nmhh

A mostani kiadvány talán legérdekesebb, az NMHH által eddig nem közölt statisztikája az internetforgalom alapján számított piaci részesedés alakulása a mobilinternet-piacon. A közzétett grafikon alapján jól kiolvasható, hogy a Telenor Magyarország hálózatán éveken keresztül több adat cserélődött, mint a két riválisnál - a teljes adatforgalom-mennyiség tekintetében még 2020 végén is a Telenor számított e téren a piacvezetőnek, jóllehet óriási előnyét az évek során fokozatosan elvesztette, majd a Telekom egy évvel ezelőtt átvette a vezetést a szegmensben.

A szolgáltató alighanem az olyan konstrukcióknak köszönhette a kiugróan jó adatforgalmi mutatókat, mint amilyen 2017 tavaszán bevezetett, korlátlan adatforgalmat biztosító Hello Data tarifa volt, melyet 2018 októberében kivontak az értékesítés alól. A Telenor emellett tradicionálisan erős kínálatot biztosított, illetve biztosít a vezetékest kiváltó mobil otthoni internetszolgáltatások szegmensében, melyek egy okostelefonos tarifához képest jellemzően lényegesen nagyobb adatkeretet kínálnak.

Beszédes egyben az is, hogy hiába vezette be a Vodafone Magyarország elsőként 2019 őszén hazánkban az 5G-s szolgáltatást, mindez a cég hálózati adatforgalmára semmilyen hatást nem gyakorolt - azaz ezen a ponton megdőlni látszik az a teória, hogy az 5G-s előfizetéssel és készülékekkel rendelkező ügyfelek kiugróan sok adatot fogyasztanak. Hozzátartozik ugyanakkor, hogy a Vodafone 5G-s hálózati lefedettsége és az azt használó ügyfélbázis mérete legjobb esetben is jelképesnek volt tekinthető a mért időszakban.