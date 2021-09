Korlátlanságot hoznak a Telenor új otthoni internetcsomagjai

Korlátlan otthoni internetcsomagot vezet be kínálatába szeptember közepétől a Telenor Magyarország OtthonNet néven. A cég portfóliójában eddig is szerepeltek már kifejezetten otthoni internethasználatra kialakított díjcsomagok (Hipernet Home+), ám mostantól - egyelőre 4G középsáv alapokon - adatforgalmi korlát nélküli ajánlatot is kínál majd a szolgáltató, ráadásul a jelenlegi portfólióhoz képest lényegesen olcsóbban, havonta akár 4990 forintért (az ár ugyanakkor a lakhelytől függően változhat a szolgáltató szerint)..

A szolgáltató ígérete szerint az induláskor mintegy egymillió címen lesz elérhető kezdetben a korlátlan vezeték nélküli csomag, mely "akár" 150 Mbps letöltési sávszélességet kínál majd az az előfizetőknek, akik SIM-foglalattal ellátott routereken keresztül használhatják majd az elérést. Ilyen routereket a Telenor is kínál majd a díjcsomagok mellé, de ezek megvásárlása nem kötelező a szolgáltatás használatához.

A szolgáltatás bevezetését többek közt az a hálózati refarming folyamat ágyazott meg, mely együtt járt a Telenor korábbi spektrumportfóliójának bővülésével, így a szolgáltató a korábbinál nagyobb kapacitást tud a 4G-s mobil adathálózat részére biztosítani.

Mivel a kapacitás a szolgáltatás jellegéből fakadóan így is korlátos, a Telenor a hálózati terheltség függvényében mindig tudni fogja, hogy a terméket hány ügyfélnek tudja egy adott földrajzi helyen biztosítani anélkül, hogy a szolgáltatás minősége csúcsidős terhelés esetén se romoljon drasztikusan.

A szolgáltató szakemberei szerint nem várható, hogy bármilyen forgalomkorlátozást bevezetnek a különböző forgalomtípusokat illetően, így a hagyományosan nagy hálózati terhelést jelentő p2p kapcsolat sem lesz korlátozva.

A Telenor éppen szeptemberben kezdte meg az 5G-alapú otthoni internetszolgáltatás publikus tesztjét, melyre július elejétől jelentkezhettek az előfizetők. Fontos, hogy a jövő héten érkező díjcsomagok még a korábbi hálózati technológiát használják