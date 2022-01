Ütősnek ígérkezik az idei OnePlus-csúcsmodell

Szokatlan formáját választotta a termékbejelentésnek idei csúcskészülékét illetően a OnePlus - a pár napon belül a boltokba kerülő OnePlus 10 Pro dizájnját és technológiai részleteit több lépésben adagolta a 2022-es CES kapcsán újdonságokra vágyó nagyközönség számára. A készülék véglegesnek tűnő képességei lényegében egy az egyben a korábban kiszivárgott pletykákat erősítik, éppen ezért sem különösebben meglepő, hogy a OnePlus 10 Pro ezúttal is erős kihívója lehet az aktuális Samsung és Apple csúcsmodelleknek.

Az újdonság elsők közt kaphatja meg a Qualcomm vadonatúj csúcs-rendszerprocesszorát, a korábbi számozási gyakorlattal szakító Snapdragon 8 Gen 1-et. Hogy a rendszerchipet mekkora rendszermemória és háttértár támogatja majd meg, az egyelőre nem világos, de a korábbi spekulációk és az eddigi gyakorlat alapján arra lehet számítani, hogy 12 GB-nyi rendszermemóriával, illetve 128 GB-tól 512 GB-ig terjedő háttértárral szerelik majd az újdonságokat.

Utóbbi kiépítésre vélhetően a OnePlus 10 Prónál is megjelenő új RAW fényképrögzítési mód, a RAW Plus miatt (is) lehet szükség, mely leginkább az Apple által használt ProRAW-hoz hasonlóan összemossa a hagyományos és a RAW képalkotás határait, jelentős fájlméretű képeket eredményezve.

Az új OnePlus csúcsmodell kamerarendszerét idén is a Hasselblad neve fémjelzi, azaz egy 48 megapixeles főkamera, egy 50 megapixeles ultraszéles látószögű kamera és egy 8 megapixeles, háromszoros optikai zoommal ellátott telefotó-kamera felelős majd a fotók és videók rögzítéséért. Újdonság, hogy a nagylátószögű kamera immár akár 150 fokos látószögben is képes rögzíteni, a szelfikamera felbontása pedig a duplájára, 32 megapixelre nőtt.

A OnePlus 10 Pro a fentiek mellett 120 Hz-es kijelzőt, 50 wattos vezeték nélküli és legfeljebb 80 wattot vezetékes töltést ígér, illetve természetesen már 5G-s csatlakozási képességgel is rendelkezik majd. A készülékre az Android 12-re épülő Oxygen OS 12 kerül gyárilag, a mobilt elsőként Kínában lehet majd megvásárolni jövő keddtől, a globális bevezetés az év későbbi időszakában várható.