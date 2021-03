Befutottak a OnePlus 9 modellek

A gyártó új okostelefonos eresztésének élén a várakozásoknak megfelelően a OnePlus 9 Pro, szorosan a nyomában pedig a OnePlus 9 lovagol, mindkét eszköz hátoldalán a svéd Hasselblad fényképezőgép-gyártóval közösen fejlesztett szenzorok figyelnek, persze nem meglepő módon a Pro modellre jutottak az izmosabb verziók, és persze a vaskosabb árcédula is.

NAGYON RUGALMAS KÉPFRISSÍTÉS

A OnePlus 9 Pro 6,7 hüvelykes, 1440x3216 pixel felbontású AMOLED panelt kapott, ütős 1300 nites fényerővel és HDR10+ plecsnivel. A panel igazi érdekessége ugyanakkor az LTPO Fluid2 technológia, amelynek hála a képernyő képfrissítési rátája 1 és 120 hertz között változtatható, így a dinamikus tartalmaknál rendkívül sima megjelenítést ígér, a statikus képeknél pedig drasztikusan csökkenthető vele a fogyasztás - a OnePlus "akár 50 százalékos" fogyasztáscsökkenést ígér a megoldással.

oneplus 9 pro

A mezei OnePlus 9 AMOLED kijelzője esetében a képátló 6,55 hüvelyk, 1080x2400-as felbontással, 1100 nites fényerővel, ugyancsak HDR10+ minősítéssel - itt ugyanakkor "mezei" 120 hertzes képfrissítési gyakorisággal kell beérni. Mindkét csúcsmodellben a Qualcomm Snapdragon 888-as idei csúcsprocesszora dolgozik, igény szerint 8 vagy 12 gigabájt LPDDR5 RAM és 128 vagy 256 gigabájt UFS 3.1 tárterület mellett.

oneplus 9

Ami a fotós képességeket illeti, a Pro modell hátoldalán mindjárt három kamerát, illetve egy 2 megapixeles mélységérzékelőt is találunk - az f/1.8-as fő kamerában egy 48 megapixeles, Sony IMX789 szenzor dolgozik, amely négy képpont információit gyúrja össze eggyé, így 12 megapixeles fotókat produkálva, mindezt persze optikai képstabilizációval is támogatva. Ehhez társul egy 50 megapixeles, f/2.2-es, ultraszéles látószögű kamera, illetve egy 3,3x optikai zoomot ígérő, 8 megapixeles, f/2.4-es telefotó kamera, ugyancsak optikai képstabilizációval felszerelve.

oneplus 9 pro

A mezei OnePlus 9-en is 48 megapixeles, f/1.8-as fő kamerát találunk, abban ugyanakkor az eggyel korábbi, Sony IMX689 szenzor dolgozik. Ebben a modellben is a fentebb látott, ultraszéles látószögű kamera található, illetve a 2 megapixeles mélységszenzor is ott van rajta, telefotó lencse viszont már nem jutott rá. Mindkét modellnél 16 megapixeles szelfikamerát ütött a kijelzőbe a gyártó. Mindkét telefont 4500 mAh kapacitású akku hajtja, amely a gyártó Warp Charge 65T töltési technológiáját is támogatja, így teljesen lemerült állapotból kevesebb mint fél óra alatt feltölthető. A Pro variánsnál ehhez 50, a mezei OnePlus 9-nél 15 wattos vezeték nélküli töltés párosul.

A OnePlus legújabb okostelefonjai már előrendelhetők, a OnePlus 9 8/128 gigabájtos verziója 699, a 12/256 gigabájtos kiadás pedig 799 eurós áron, míg a Pro modell esetében előbbi konfiguráció 899, utóbbi 999 euróért vásárolhatók meg.

ÁZSIAI RÁADÁS

A vállalat egy középkategóriás, olcsóbb modellt is bejelentett, noha azzal az ázsiai, főként az indiai piacot célozza, Európában hivatalosan nem lesz kapható. A OnePlus 9R-ben a Qualcomm Snapdragon 870 lapkája dolgozik (lényegében a tavalyi 865-ös modell ráncfelvarrott verziójáról van szó) a OnePlus 9-ével megegyező panel mögött. Kamerákban ugyanakkor az eszköz számottevően visszafogottabb felhozatallal érkezik, 48 megapixeles fő kamerája a Sony IMX586 érzékelőjét kapta, ahhoz pedig egy 16 megapixeles ultraszéles látószögű szenzor, és egy 5 megapixeles makró kamera tartozik, a már látott mélységérzékelő mellett. Mindezt ugyancsak egy 4500 mAh-s akku látja el szuflával.

ONEPLUS WATCH

A telefonok mellett végre a gyártó sokat pletykált okosórájáról is lehullt a lepel: a fekete vagy ezüstszínű, rozsdamentes acélházban érkező eszköz kerek OLED kijelzője 1,36 hüvelykes, 326 PPI pixlesűrűséggel, mögötte pedig 1 gigabájt RAM-ot és 4 gigabájt belső tárhelyet találunk - az ugyanakkor nem derült ki, milyen processzorra támaszkodik a készülék. A mobilhálózati opció kimaradt az eszközből, a Wi-Fi, Bluetooth és GPS ugyanakkor ott van a tarsolyában, mindez IP68-as védettségi besorolás mellett.

Az eszközön a OnePlus saját rendszere fut, amelyben a gyártó, akárcsak az okosórás szegmens valamennyi szereplője, kiemelt figyelmet fordít a fitneszfunkciókra: az óra a pulzus mellett a véroxigén-szaturáció, az alvás és a stressz szintjének mérésére is képes, illetve 110 edzésforma követhető vele. A gyártó 20 perc töltéssel impresszív, egyhetes üzemidőt ígér az eszköztől. A OnePlus Watch 159 eurós áron lesz megvásárolható, április közepétől.