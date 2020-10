Két új telefonnal kóstolgatja a középkategóriát a OnePlus

Két új okostelefonnal bővíti középkategóriás felhozatalát a OnePlus: a Nord alá pozicionált Nord N10 5G és N100 modellekkel a vállalat tovább szélesítené kínálatát az alacsonyabb árkategóriákban, miután zászlóvivő készülékeinek árazása egyre feljebb kúszik - még ha alatta is marad piacvezető gyártók csúcskategóriás eszközeinél látottaknak.

HAJSZÁLLAL A NORD ALATT

A két új eszköz közül a Nord N10 5G az izmosabb, ráadásul 6,49 hüvelykes, 1080x2400 pixel (406 PPI) felbontású kijelzője 90 hertzes frissítési rátával érkezik, amely bár a csúcskategóriában lassan alapvetőnek számít (sőt inkább a 120 hertz vagy magasabb értékek felé húznak a gyártók), középszinten továbbra is említést érdemlő pozitívum. Dizájnban a gyártótól megszokott, lekerekített sarkokkal érkező formavilágot kapjuk, kijelzőbe ütött szelfikamerával, illetve a hátlapra helyezett ujjlenyomat-olvasóval. A kijelző mögött egy Qualcomm Snapdragon 690 lapka található, amelyben két Cortex-A77 alapú Kryo 560 Gold mag dolgozik 2 gigahertzen, illetve további hat, 1,7 gigahertzes Kryo 560 Silver mag is jutott bele, utóbbi Cortex-A55 alapokon. Ehhez 6 gigabájt RAM, 128 gigabájt microSD-vel bővíthető tárterület és ahogy az eszköz nevéből is sejthető, 5G támogatás párosul.

Az üvegborítású hátoldalon egy ugyancsak lekerekített sarkú, téglalap alakú kameraszigeten négy szenzor sorakozik, egy 64 megapixeles, f/1.8-as fő érzékelő, egy 8 megapixeles, f/2.3-as ultraszéles látószögű kamera, valamint egy 5 megapixeles, f/2.4-es mélység- és egy 2 megapixeles, szintén f/2.4-es makrószenzor. A szelfikamera felbontása 16 megapixel. A készülékben egy 4300 mAh kapacitású akku található, amely a gyártó 30 wattos Warp Charge 30T gyorstöltését is támogatja - a vezeték nélküli töltést ugyanakkor nem. Cserébe viszont 3,5 milliméteres fejhallgató-jack is jutott a telefonra, a készülék indulóárát pedig 349 eurónál húzta meg a cég.

BUDGET ONEPLUS

Ennél visszafogottabb vasat és árcédulát kapott a Nord N100: a 6,52 hüvelykes eszköz formaterve a kisebb kameraplatformtól eltekintve megegyezik az N10 5G-vel. A kijelző felbontása itt 720x1600 pixel, bal felső sarkában pedig szintén megtaláljuk a szelfikamerát, 8 megapixeles felbontással. A készüléket egy Snapdragon 460 lapka hajtja, a chipben négy, 1,8 gigahertzes Kryo 240 Gold (Cortex-A73) magot találunk, további négy, hasonló órajelű Kryo 240 Silver (Cortex-A53) mag társaságában. RAM-ból nem túl bőséges, 4 gigabájt, tárhelyből pedig 64 gigabájt jutott a készülékbe - utóbbi azonban szintén bővíthető microSD kártyával.

A hátoldalon egy szerény, f/2.2-es, 13 megapixels fő kamera, illetve az N10 5G-nél is látott makró- és mélységszenzorok sorakoznak - az akku terén ugyanakkor nem fogta vissza magát a gyártó, a kisebb eszközbe egy 5000 mAh kapacitású telep került, igaz, annál 18 wattos gyorstöltéssel kell beérni. Mindezért a gyártó 199 eurót kér el - így jó ideje ez a OnePlus legolcsóbb okostelefonja.