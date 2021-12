Búcsút inthet a ARM felvásárlásának az Nvidia

Az FTC indoklása szerint az ARM esetleges vertikális beolvadása révén az egyik legnagyobb chiptervező vállalat ellenőrzése alá kerülne a piac és a technológia jelentős része, amelyre rivális cégek is támaszkodnak különféle húzótermékeikkel. Panaszában az FTC állítja, az egyesült cégnek meglenne az eszköze, illetve az oka arra, hogy elnyomja az innovatív, következő generációs technológiák fejlesztését, beleértve az adatközpontok és az autók vezetői segédrendszeréhez használt különféle fejlesztéseket.

HUAWEI MateBook 14: a laptop, ami nagyobb önmagánál (x) A cég újdonsága leginkább kijelzőjével és ötletes megoldásaival emelkedik ki a mezőnyből. A cég újdonsága leginkább kijelzőjével és ötletes megoldásaival emelkedik ki a mezőnyből.

HUAWEI MateBook 14: a laptop, ami nagyobb önmagánál (x) A cég újdonsága leginkább kijelzőjével és ötletes megoldásaival emelkedik ki a mezőnyből.

"Az FTC azért indított keresetet, hogy megakadályozza a történelem legnagyobb félvezetős összeolvadását, illetve, hogy elejét vegye annak, hogy egy chipkonglomerátum elszorítsa a következő generációs technológiák innovációs csővezetékét" - mondta Holly Vedova, az FTC Versenyhivatalának igazgatója. "A jövő technológiái a mai versenyképes, élvonalbeli chippiacok megőrzésétől függenek. A tervezett ügylet torzítaná az ARM ösztönzőit a piacokon, és lehetővé tenné az egyesült cég számára, hogy tisztességtelenül aláássa az Nvidia versenytársait. Az FTC perének határozott jelzést kell küldenie, hogy agresszívan fogunk fellépni azért, hogy megvédjük kritikus infrastrukturális piacainkat az illegális vertikális fúzióktól, amelyek messzemenő és káros hatással lennének a jövőbeli innovációkra."

Az ARM technológiái számos piacon kritikus hatással vannak az Nvidia és annak konkurensei közötti versenyre, mely alapján a tervezett összefonódás lehetőséget és ösztönzést adna az Nvidia számára, hogy a technológia feletti ellenőrzésével aláássa riválisait, így csökkentve a versenyt, ami végső soron a termékek minőségének csökkenéséhez, az innováció letöréséhez, valamint magasabb árakhoz és kisebb választékhoz vezetne, károsítva ezzel azon fogyasztók millióit, akik az ARM-alapú termékek előnyeit élvezik - állítja az FTC panasza.

Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság szerint autók vezetői segédrendszerének piaca mellett a nagyvállalati hálózatos eszközök (DPU SmartNICs), valamint az ARM-alapú szerverprocesszorok jövőjét is negatívan befolyásolná az üzlet. A beadvány továbba azt is állítja, hogy a felvásárlás azáltal is károsítaná a verseny, hogy az Nvidia hozzáférhet az ARM licenctulajdonosainak - akik néhányan az Nvidia riválisai - verseny szempontjából érzékeny információihoz. Végül, de nem utolsó sorban vélhetően csökkenne az ARM az irányú ösztönzése, hogy olyan innovációkat hajtson végre, amelyek ellentétesek lennének az Nvidia üzleti érdekeivel.

Az FTC 4-0 arányban szavazta meg a közigazgatási panaszt, melynek tárgyalása a tervek szerint 2022. augusztus 9-én kezdődik majd.

Az utolsó csepp?

Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság az utolsó döfést jelentheti az több piacon is erősen támadott akvizíciónak. A tranzakció ugyanis az Egyesült Királyságban, illetve már az EU-ban is górcső alatt van. Az Európai Bizottság aggályai hasonlóak: A Bizottság illetékes biztosa, Margrethe Vestager a vizsgálat elrendelése kapcsán lényegében egy az egyben a korábban már számos esetben megfogalmazott aggályokra mutatott rá, így elsősorban arra, hogy az összeolvadás jelentősen megnehezítheti majd más gyártók számára az ARM technológiáihoz való hozzáférést, vagyis az ARM korábbi függetlensége lényegében megszűnne.

A szervezet közleménye szerint az Nvidia a benyújtott dokumentumokkal igyekezett minden aggályt eloszlatni, a cég által tett vállalások ugyanakkor nem elégségesek ahhoz, hogy a tranzakció hatásaival kapcsolatos félelmeket eloszlassák. A Bizottság a közlemény szerint 2022. március 15-ig hozza meg a végleges döntést azzal kapcsolatban, hogy hozzájárul-e az akvizícióhoz, illetve ha igen, milyen esetleges feltételekkel. Amennyiben az EU előtt elbukik az ügy, az Nvidia visszatáncolhat az üzlettől, amely több más veszteség mellett bő 1 milliárd dolláros kiadást is jelenthet majd a cégnek.