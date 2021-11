Rekordot rekordra halmoz az Nvidia

A chiptervező forgalma 7,1 milliárd dolláron állt meg, amely kereken 50 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi időszak bevételét. Amennyiben ezt nem lenne elég, az nyereség még nagyobb mértékben, mintegy 84 százalékkal lőtt ki, közel 2,5 milliárd dollárra repítve fel a profitot. Az újbóli kimagasló számok mögött továbbra is a húzótermékek iránti, nehezen kielégíthető igény áll, a vállalat ugyanis jóformán minden dimenziójában nagyot nőtt.

A különféle termékcsoportok közül továbbra is a gaming, vagyis a GeForce hozza a legtöbbet a konyhára. Az elsősorban játékosoknak szánt, ám az utóbbi hónapokban a kriptobányászok által is előszeretettel vásárolt videokártyákra 42 százalékkal ugrott meg a kereslet egy év leforgása alatt. Az Nvidia kommentárja alapján még akár ennél is nagyobb lehetett volna a kereslet, a piac ugyanis jóformán mindent azonnal felszippant, vagyis a szűk keresztmetszetet továbbra is a gyártás jelenti.

A gaming mellett az adatközpontokba szánt termékek is egészséges növekedést produkáltak. A korábban Tesla néven futott kártyákból származó bevétel 55 százalékkal nőtt, 1,9-ről 2,94 milliárdra felhúzva a befolyt összeget, amely ugyancsak rekordnak számít. A divízió teljesítményéhez a nagyjából két éve 6,9 milliárd dollárért felvásárolt Mellanox is hozzájárult. A különféle, nagyteljesítményű hálózati lapkákat és interkonnekt rendszereket tervező cég azóta beolvadt az vállalatba, így tavaly augusztus óta Nvidia (Mellanox) Networking néven értékesítik a különféle adatközpontos termékeket.

"A harmadik negyedév kiemelkedően jól sikerült, rekordbevételt értünk el" - mondta Jensen Huang, a cég elnök-vezérigazgatója. "Az Nvidia AI iránti kereslet ugrásszerűen megnőtt, köszönhetően a felhős rendszereknek, illetve az immár 25 000 vállalatra rúgó felhasználói bázisnak."

Bár a gaming és adatközpontos termékekhez viszonyítva relatíve alacsony forgalmaz generálnak a munkaállomásokba szánt professzionális kártyák (egykori Quadrók), a növekedés mértékét nézve ezek vitték a prímet. Az 577 millió dolláros forgalom ugyanis rendkívül erős, az egy évvel korábbi 236 milliót mintegy 144 százalékkal múlja felül. Így már talán nem meglepő, hogy itt is új rekord született.

Végül, de nem utolsó sorban az autós termékek. Az elsősorban személygépjárművekbe szánt chipek és platformok forgalma 135 milliót hozott a konyhára, amely az egy évvel korábbi 125 millióhoz képest szerény 8 százalékos javulást jelent. Az Nvidia 2025 környékére már egy 30 milliárd dolláros piacot vár, amelyből természetesen a lehető legnagyobb szeletet hasítaná ki, vagyis a következő években dinamikusan növekedhet az autós fejlesztések forgalma.

A következő negyedévre még magasabb, 7,4 (+/-2%) milliárd dolláros bevételre számít az Nvidia, ami 48 százalékos növekedést jelentene az előző év hasonló időszakához képest.