Tovább bővült a GPU-k piaca

A JPR a következő nagyjából 3 évre stagnálás körüli állapottal számol, számszerűen ugyanis évi átlagosan 1,1 százalékos mérséklődés jöhet a piacon. Ezzel együtt 2025 végére a személyi számítógépek 31 százalékában lehet valamilyen diszkrét GPU.

A tovább bővülő piacból az Nvidia tudott profitálni, amely egyes videokártyáinak hála 3 százalékponttal növelte részesedését az AMD-vel szemben. Ennek köszönhetően a GeForce-okat kínáló cég utcahosszal vezet konkurense előtt, hisz míg az Nvidia 83, addig az AMD csupán 17 százalékos szelettel rendelkezik a PC-s videókártyák piacán.

A komplett GPU-s piacot nézve is az Nvidia húzta be a negyedévet, hisz az integrált megoldásokat is beleszámítva 8 százalékkal növelte a leszállított darabszámot a tervezőcég. Eközben az Intel eladásai 25,6 százalékkal mérséklődtek, de az AMD sem lehet elégedett a neve mellett jegyzett 11,4 százalékos csökkenéssel.

A JPR megjegyezi, hogy a videókártyák árai továbbra is nagyon magasan vannak, az ellátás ugyanis még mindig erősen limitált. Ahogy pár hete már beszámoltunk, mindössze néhány hét leforgása alatt átlagosan 16-18 százalékponttal drágultak az AMD és az Nvidia különféle videókártyái. Ezzel az AMD termékei már 101, az Nvidiáé pedig 88 százalékkal vannak az ajánlott kiskereskedelmi ár felett. A kutatás szerint a helyzet még nagyjából egy évig nem változhat számottevően, habár a 2022-es év hozhat meglepetéseket - állítja a cég alapítója, Jon Peddie.