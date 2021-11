AMD-re vált adatközpontjaiban a Facebook

Az üzlet részleteit egyelőre nem közölték a felek, így egyelőre csupán annyi a biztos, hogy az immár Meta néven futó vállalat nagy mennyiségben vásárol különféle chipeket az AMD-től, ezzel bővítve adatközpontjait. A hírre mintegy 10 százalékot ugrott a chiptervező részvényárfolyama.

A közösségi oldalakat üzemeltető cég nem az első hyperscaler (nagy felhős szolgáltató), amely élesben is beveti az AMD következő generációs termékeit. A Microsoft Azure, az AWS, illetve a Google Cloud már jó ideje kínál Epyc processzoros instance-eket, jelen állás szerint pedig ez még egy darabig így is fog maradni. A chiptervező ugyanis több új, a specifikációk alapján igencsak versenyképes termékekkel készül.

A sorban a tegnap bejelentett Milan-X lesz a következő, amely az aktuális generáció ráncfelvarrásának tekinthető. Egyetlen, de jelentős különbség lesz: a jövő év első negyedévben megjelenő új processzorok a jelenlegi 256 megabájt helyett 768 megabájt L3 cache-sel kerülnek piacra. A csúcsmodellt az Epyc 7773X jelenti majd, amely 64 darab magot kínál 2,2 GHz-es alapórajel és 3,5 GHz-es turbó, illetve a szóban forgó hatalmas harmadszintű gyorsítótár mellett.

A tetemes ugrás technikai hátterét a 3D V-Cache technológia adja. Ennél az AMD egy 64 megabájtos SRAM lapkát helyez a Zen 3-as magokat tartalmazó CCD lapkára, a két egységet pedig négyzetmilliméterenként több száz rézvezetékkel kapcsolja össze. Ezzel az apró, mindössze 36 mm2 területű SRAM lapka kapacitása kvázi összeforr a processzormagok melletti harmadszintű gyorsítótáréval, 32 helyett 96 megabájtra emelve a cache méretét. Az AMD szerint az eljárással 2 TB/s-os sávszélesség érhető el viszonylag alacsony késleltetés, illetve disszipáció mellett.

Az AMD szerint bizonyos, memória intenzív munkafolyamatoknál akár 50 százalékot is hozhat a háromszor nagyobb gyorsítótár. A Microsoft előzetes mérései szerint a tervezőcég számítási megállják a helyüket, sőt, egyes esetekben akár 80 százalékos is lehet az ugrás, hála a magonkénti akár 96 megabájtos L3-nak. A redmondi cég adatai azt mutatják, hogy a hatalmas gyorsítótárral 42-51 százalékkal csökkent a memória- késleltetése, amely felhős környezetben sokat hoz a konyhára. Természetesen ez azt is jelenti, hogy az Azure-be is bekerülnek a processzorok, amelyek a HBv3 virtuális gépekkel lesznek elérhetőek.

A Milan-X nem az AMD egyetlen új szerverprocesszora lesz 2022-ben. Várhatóan valamikor az év második felében kerül piacra a Genoa, amely már 5 nanométeres Zen 4 magokra épít, miközben a DDR5 és PCIe Gen5 szabványokat is támogatni fogja. A Genoa 96 processzormagig skálázódik majd. A kifejezetten cloud natív környezethez fejlesztett Bergamo "Zen 4 C" magokkal készül, amely ezzel még feljebb, egészen 128 magig lesz skálázható. A Bergamót 2023 első felére ígéri az AMD.