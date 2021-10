Elindult a Windows 11-es frissítés második hulláma

A redmondi szoftvercég bejegyzése szerint egy gépi tanulásos modelleknek hála viszonylag gyorsan tudják bővíteni a frissítésre biztosan alkalmas Windows 10-es rendszerek listáját. A vállalat emellett kifejezetten javasolja a Windows 11 telepítését, amely nem csak funkciókban, de a biztonság tekintetében is többet nyújt elődjénél. A Microsofot ígérete szerint folyamatosan tréningelik a modellt, amellyel a korábbiaknál simább lehet az upgrade.

A Windows 11 október eleji bemutatójakor a vállalat közölte, hogy első körben csak a Redmondban már alaposan letesztelt rendszerek lesznek frissíthetőek, más kompatibilis PC-kre majd csak hetek vagy hónapok múlva, legkésőbb valamikor 2022 közepén kopogtathat be a Windows 11. A Microsoft óvatossága egyébként érhető, hisz anno a Windows 10 megjelenésekor is bőven akadtak kisebb problémák a frissítéssel, illetve az elmúlt években érkezett egyes tavaszi és őszi alverziók is okoztak kellemetlenségeket a felhasználóknak.

Amennyiben az upgrade már elérhető, azt a Windows 10 idővel jelezni fogja. A frissítés lehetősége manuálisan is ellenőrizhető, amelyre a már jól ismert Windows Update felületén van lehetőség. Az újabb Windows telepítésével azonban most sem érdemes kapkodni. Célszerű megvárni, hogy a fejlesztők javítsák az éles terepen esetlegesen kibukó gyerekbetegségeket, illetve azt, hogy a beharangozott összes fontos újítás elérhetővé váljon.

Utóbbira sajnos jó példa az AMD Ryzeneket érintő bug, amely miatt a processzorok harmadszintű gyorsítótárának késleltetése a gyári érték nagyjából háromszorosára ugrott. Ráadásul ezzel párhuzamosan a sávszélesség a töredékére csökkent: olvasásnál nagyjából ötödére, írásnál közel tizenkettedére zuhant az érték, amely bizonyos alkalmazások futtatását lassította. A hibát végül a Microsoft és az AMD egy-egy frissítéssel javította a hét elején.