Megjelent a Windows 11

Október 5-től tehát a Windows 11-gyel előtelepített PC-k értékesítése mellett a Windows 10-ről végezhető ingyenes frissítés is elérhetővé vált. Utóbbi azonban nem jelenti azt, hogy az összes érintett felhasználó azonnal telepítheti az újabb főverziót, még akkor sem, ha az adott számítógép megfelel az új rendszer viszonylag szigorú követelményeinek. A Microsoft szerint különös figyelmet szenteltek a minőségnek, ezért szakaszosan vezetik be az upgrade-et, a felhasználók oldalán lévő hardveres és szoftveres környezetet folyamatosan szem előtt tartva.

Már nem utópia az autók IT-biztonsági töréstesztje (x) Az autóipar szereplőinek is komoly IT biztonsági elvárásoknak kell megfelelniük, miután a szegmens egyre vonzóbb célponttá válik. Az autóipar szereplőinek is komoly IT biztonsági elvárásoknak kell megfelelniük, miután a szegmens egyre vonzóbb célponttá válik.

Már nem utópia az autók IT-biztonsági töréstesztje (x) Az autóipar szereplőinek is komoly IT biztonsági elvárásoknak kell megfelelniük, miután a szegmens egyre vonzóbb célponttá válik.

A Redmondban már alaposan letesztelt rendszerek a mai naptól frissíthetőek lesznek, más PC-kre viszont majd csak hetek vagy hónapok múlva, legkésőbb valamikor 2022 közepén kopogtathat be a Windows 11. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Windows 10 jelezni fogja, ha mér elvégezhető az upgrade, amelynek elérhetősége a felhasználó által is ellenőrizhető lesz a már jól ismert Windows Update felületén. A Microsoft óvatossága egyébként érhető, hisz anno a Windows 10 megjelenésekor is bőven akadtak kisebb problémák a frissítéssel, illetve az elmúlt években érkezett egyes tavaszi és őszi alverziók is okoztak kellemetlenségeket a felhasználóknak.

A frissítéssel most sem érdemes kapkodni. Célszerű megvárni, hogy a fejlesztők javítsák az éles terepen esetlegesen kibukó gyerekbetegségeket, illetve azt, hogy a beharangozott összes fontos újítás elérhetővé váljon. Az egyik ilyen az androidos alkalmazok futtatásának lehetőség, amely várhatóan csak valamikor jövőre élesedik. Ehhez az Amazon Appstore nyújtja majd az alapot, mely az októberi rajtkor még nem lesz elérhető a megújult Microsoft Store-ban.

De mit ad nekünk a Windows 11?

Az újonnan érkező Windows 11-ben a leginkább szembetűnő változást a felhasználói felület adja, amelyhez több ponton is hozzányúltak a tervezők. Az újratervezés részben a macOS-re (és Chrome OS-re) hajazó, középre rendezett dokkot jelent, amely elsősorban az ultraszéles, 21:9-es monitorok tulajdonosainak lehet jó hír. Az áthelyezéssel együtt ugyancsak középre kerül át az 1995-ben megjelent, azóta pedig több átalakításon átesett Start Menü.

A Windows 11-nél egyszerűbb, átláthatóbb megjelenést kapott a menü grafikus felülete. Az élő csempék eltűntek, a menü sarkait pedig lekerekítették. Különféle alkalmazások rögzítésére továbbra is van lehetőség, továbbá láthatóak a legutóbb megnyitott ("ajánlott") dokumentumok, valamint lehetőség van a rendszer gyors újraindítására vagy leállítására is. Az új Start Menü tetején kapott helyet a keresősáv, mely a lokális fájlok mellett a OneDrive-ból és a webről is képes találatokat feldobni.

A Windows 11-gyel több, nagyon régi tartozását is törleszti a Microsoft. Az egyik az úgynevezett Snap Groupok megjelenése, mellyel több, egyidőben megnyitott (és használt) alkalmazás elrendezését lehet elmenteni a taskbárra. Ennek hála egy esetleges újraindítás után lényegesen gyorsabban lehet visszatérni a jól megszokott és bevált munkafelületre.

Ennél is régebbi adósság volt, hogy a rendszer korábbi verziói képtelenek megjegyezni a megnyitott ablakok méretét és pozícióját, így elég volt kihúzni (vagy akár kikapcsolni) a monitort, hogy elmásszanak a beállítások. A Windows 11 már erre is képes, sőt, több megjelenítős konfigurációnál eltérő háttérképeket is be lehet majd állítani. Végül, de nem utolsó sorban ugyancsak egy felhasználói felületet érintő fejlesztés, hogy sötét és világos témákat teljesen újratervezte a Microsoft, ami a cég szerint mindenki számára előrelépésként fog hatni.

A táblagépek és a 2-in-1 konfigurációk kedvelői örülhetnek majd leginkább az új, kompakt lebegő billentyűzetnek, mellyel a gépet fogva, egyetlen kézzel (vagy akár ujjal) is kényelmes lehet a karakteres bevitel.

Az újratervezett felhasználói felület mellett az alapjaiban újragondolt Microsoft Store jelenti a Windows 11 másik nagy fejlesztését. Nem csoda, hogy a cég egy nulláról felépített verzióval állt elő, a Windows 10-es variáns ugyanis képtelen volt beváltani a hozzá fűzött elvárásokat. A Microsoft ezért alapjaiban gondolta újra alkalmazásboltját, amiben az UWP mellett Win32-es, illetve akár PWA-s appok is lehetnek. A fejlesztők ráadásul már a saját fizetési rendszerüket is használhatják, amely azt is jelentheti, hogy a Microsoft nem szed jutalékot a fizetős alkalmazások után. A Microsoft elvárása szerint az új bolt sokkal vonzóbb lesz a fejlesztők számára, amit az is jól szemléltet, hogy abban már a népszerű Adobe Creative Cloud is megjelent.

Ezeknél nagyobb durranás, hogy a Windows 11 alatt az androidos appok is futtathatóak lesznek, ami sok százezerrel dobja majd meg az új rendszer alatt használható alkalmazások számát. Ehhez részben az Amazon Appstore nyújtja az alapot, ami viszont csak néhány hónap múlva kerül be a Microsoft Store-ba. Az alkalmazásbolt telepítése után majd néhány kattintással használhatóak lesznek az abban található androidos appok. A feltelepített alkalmazásokhoz épp úgy lehet majd parancsikont létrehozni, mint a natív windowsos szoftverekhez. Ezzel a lehetőséggel mind a Chrome OS-hez, mind pedig a macOS-hez viszonyítva nagy lemaradást dolgoz le a Windows.

A Microsoft továbbra is kiemelt prioritással kezeli a játékosokat, ami annak fényében nem meglepő, hogy a személyi számítógépek piacon továbbra is a Windows az első számú gamer platform. A vállalatnak van honnan meríteni, hisz az Xbox-szal a konzolok piacán is meghatározó szereplőnek számít. Így nem csoda, hogy a Windows 11 több funkciót is átemel a cég játékgépének legújabb verziójából. Az egyik ilyen a Superior Graphics, amely automatikus HDR-t jelent, vagyis itt elsősorban szebb, színhűbb grafikáról van szó.

A másik ilyen a DirectStorage API, amellyel a játékok szerves részét képző különféle adatok (elsősorban textúrák) betöltése közvetlenül a videókártya memóriájába történhet. Ez jellemzően gyorsabb betöltést, azaz rövidebb várakozási időt jelent majd, illetve bizonyos esetekben segít megelőzni az esetleges mikroszaggatásokat. A Windows 11-gyel érkező Xbox app is fejlődik, abba ugyanis nem csak az Xbox Game Pass, de a Microsoft felhőalapú videojáték-platformja, az xCloud is bekerül. A vállalat szerint a korábbiakhoz képest sokkal mélyebb integrációt kapott az Xbox app, remélhetőleg a játékosok legnagyobb örömére.

Egy, a motorháztető alatti komolyabb változtatás, hogy az új kernel már a modern CPU-kat szem előtt tartva kezeli az appok prioritását. A Windows 11-gyel az előtérben futó, aktív alkalmazások a korábbinál magasabb prioritást kapnak. Ez például akkor jöhet kapóra, ha a háttérben egy magas processzor terhelést produkáló alkalmazás fut, a felhasználó pedig szeretne egy másik alkalmazást elindítani.

Hasonló megközelítéssel bővül az Edge böngésző is, melyben a mindenkori aktív tab magas prioritást kap. Eközben a többi, nem használt fület alvó állapotba teszi a szoftver, amellyel processzoridőt, memóriát, így pedig notebookoknál akkus üzemidőt takarít meg. A Sleeping Tabs címen futó képességgel akár 30 százalék memóriát is képes lesz megspórolni az Edge - ígéri a Microsoft. A Windows Update is optimalizációkat kapott, így akár 40 százalékkal alacsonyabb sávszélesség mellett települhetnek majd a frissítések, amelyek csomagjainak mérete átlagosan 40 százalékkal csökkent.

A különféle kritikus erőforrások jobb kihasználása mellett a rendszer felébredésén is javítottak Redmondban. Az ígéret szerint Windows 11 követelményeinek megfelelő "plecsnis" gépek 25 százalékkal gyorsabban térnek majd magukhoz alvó (sleep) állapotból. Ezzel együtt a biometrikus azonosítás sebessége is javult, melynek hála a Windows Hello 30 százalékkal gyorsabb beléptetést ígér. Szintén üdvözlendő, hogy a rendszer helyigényén is dolgozott a Microsoft. Az beépített alkalmazások többségét csak az első indításkor csomagolja ki vagy tölti le a Windows 11, amely használatbavételig nem is tölt le frissítéseket ezekhez az appokhoz.

Szigorú rendszerkövetelmények

A Windows 11-es frissítés várhatóan sok PC-re sosem érkezik majd meg. Ahogy arról korábban már a HWSW is többször írt, a Microsoft szokatlanul szigorú hardveres követelményeket támasztott az új rendszerének. Ennek megfelelően 8. generációs vagy újabb Intel processzor (kivételekkel a 7. gen. is támogatott), illetve második generációs (2000-es széria) vagy újabb AMD Ryzen kell majd a telepítéshez, TPM 2.0-s verziójának megléte mellett.

Utóbbi, vagyis vagyis a Trusted Platform Module, alapkövetelmény a Windows 11 számára. A TPM egy viszonylag régi, lassan két évtizedes fejlesztés, amely sokáig csak opcionális kiegészítő volt a konzumer PC-kben. Nem csoda, hogy a TPM-et a Windows már jó tíz éve támogatja - a modul többek között egy a titkosítási kulcsok tárolásáért és egyéb biztonsági funkciókért felelős hardverkomponens, amelyre többek között a Device Encryption, a Windows Defender System Guard, illetve opcionálisan a BitLocker is támaszkodik.

Az újabb processzorok integrálva fTPM (firmware TPM) néven tartalmazzák a kiegészítőt a lapkába integrált TEE-knek (Trusted Execution Environment) hála. Utóbbi az Intelnél olyan technológiákat takar, mint a TXT (Trusted Execution Technology) vagy az SGX (Software Guard Extensions), az AMD-nél pedig a PSP (Platform Security Processor).

A frissítés vagy telepítés előtt a BIOS-ban engedélyezni kell a TPM-et, épp úgy, ahogy a Secure Bootot, ami ugyancsak kötelező. Utóbbi a lezárt bootloader lehetőségét teremti meg,. A bekapcsolt biztonsági funkcióval az UEFI csak a hiteles aláírással rendelkező bootloadernek (rendszerbetöltő szoftver) adja át az irányítást, így az operációs rendszer és az UEFI közé nem ékelődhet be más, kártékony alkalmazás.

A szigor oka, hogy Windows 11-et a zero-trust munkakörnyezet igényei mentén készítették, melynek, illetve a kötelezően szükséges elemeknek hála számottevően javult a biztonság és megbízhatóság. A vállalat korábbi tájékoztatása szerint 60 százalékkal csökkenthetnek a rendszert célzó különféle támadások.

Amennyiben a fenti követelményeknek nem felel meg a PC, csak a kerülőút marad. A vállalkozókedvű, tapasztalt felhasználók ISO fájlból telepítve vághatnak neki a Windows 11-es kalandnak. A legutóbbi hírek szerint kvázi nulláról inudlva lényegesen alacsonyabbak a rendszerkövetelmények, amivel akár a régebbi, TPM támogatással nem rendelkező PC-re is felhúzható az új rendszer. A Tom's Hardware néhány napos cikkében már arról beszél, hogy egy egyszerű scrip beiktatásával akár a frissítés is kivitelezhető TPM, illetve az azt támogató pár éves processzor nélkül.

A nem támogatott konfigurációkra feltelepített Windows 11-nek azonban később lehetnek hátulütői. Korábbi hírek szerint ezzel a PC úgynevezett "unsupported", vagyis nem támogatott kategóriába kerül, mely a HotHardware szerint nem kap majd hozzáférést a Windows Update-hez, beleértve a különféle biztonsági frissítéseket is.

Arról, hogy az adott PC megfelel-e a hivatalos követelményeknek, a legkönnyebben a Windows 11 kompatibilitás-ellenőrzőjével (az oldal legalján) lehet meggyőződni. Az app a redmondiak kapcsolódó weboldalával karöltve azt is meg tudja mondani, hogy az adott PC jogosult-e az ingyenes frissítésre.

A Microsoft a (hivatalosan) nem támogatott konfigurációk tulajdonosainak azt javasolja, hogy tartsanak ki a Windows 10 mellett, amely még további 4 évig biztosan kap frissítéseket.