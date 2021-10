Másodszor is nevet váltott a Facebook

Meta néven folytatja tovább a Facebook Inc, mely eredeti nevét a legelső, máig legsikeresebb termékéről, a Facebook közösségi szolgáltatásról kapta tizenhat évvel ezelőtt. A változást Mark Zuckerberg, a cég első embere jelentette be csütörtök délután a Connect nevű online eseményen, kiemelve, hogy az új név a korábbinál jobban tükrözi a cég jelenlegi munkásságát, illetve azt, hogy mit kíván felépíteni a következő években.

A Facebook számára a névváltoztatás alapvetően kettős célt szolgálhat. Egyrészt - és alapvetően ezt erősíti a vállalat kommunikációja is - a cég túl akar lépni azon, hogy egyszerű közösségimédia-szolgáltatóként tekintsenek rá, aminek elsődleges oka, hogy a Meta-nál gőzerővel dolgoznak a vállalat jövőképét meghatározó, a jelenlegi közösségi szolgáltatások egyfajta multidimenzionális továbbgondolásaként létrejövő metaverzumon.

Ennél sokkal prózaibb ok a névváltásra, de legalábbis annak időzítésére, hogy a Meta korábbi nevét az elmúlt időszakban fellángoló botrányok mostanra jelentősen megtépázták. A cégvezetésnek számos trösztellenes eljárásnak kellett elébe néznie több kontinensen, ráadásul még az sem kizárt, hogy névváltás ide- névváltás oda, arra kötelezik majd a vállalatot, hogy bizonyos, korábban felvásárolt szolgáltatásokat leválasszon magáról.

Ha ez nem lenne elég, az elmúlt hónapokban számos olyan támadás érte a Meta-t, mely az kifogásolta, hogy a társadalmi felelősségvállalás és üzleti érdekek metszetében rendre utóbbit részesítette előnyben még akkor is, ha pontosan tisztában volt azzal, hogy ezzel valójában árt a felhasználóinak, azok közül is különös tekintettel a védtelenebb korcsoportoknak.

A névváltással a Meta cégstruktúrája nem változik, de az üzleti jelentések felépítése a jövőben átalakul majd. Így a Meta a jelenleg is zajló negyedik negyedév eredményeit már a platformokra (Family of Apps) és az új területeket integráló Reality Labsre szegmentálja majd. Végül december 1-től FB-ről MVRS-re változik a cég tőzsdei szimbóluma is - jelentette be Zuckerberg.

A Facebook névváltásával együtt a cég által felvárásolt Oculus is nevet vált majd - jelentette be Andrew Boswhort műszaki vezérigazgató-helyettes. A márka megszűnik, az Oculust Quest termékcsalád a jövőben a Meta Quest nevet viseli majd, az Oculus App pedig Meta Quest App néven folytatja a jövő év elejétől.

A mostani névváltás nem az első a Facebook/Meta történelmében, a cég ugyanis eredetileg Thefacebook néven indult, majd 2005-ben hagyta el a "The" előtagot a névből - az akkori változásnál ugyanakkor a mostani névváltás jóval nagyobb jelentőségű, már csak azért is, mivel a kezdeti években alig néhány millió aktív felhasználója volt a cégnek, szemben a mostani csaknem hárommilliárddal.