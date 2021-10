Gigantikus szenzorral jön a Sony új kameramobilja

Rövidesen a boltokba kerülhet a Sony új csúcskategóriás kameramobilja, mely a japán gyártó hagyományai szerint magasra teszi a lécet a képrögzítési képességeket illetően. A Sony Xperia Pro-I inkább tekinthető egy kompakt kamerának, melyre mellesleg egy komplett mobiltelefont is építettek, legalábbis erre utal többek közt, hogy a készülékben található, képrögzítésre használt elsődleges szenzort egy az egyben az RX100 VII kompakt fényképezőgépből emelték át.

A kereken egyhüvelykes Exmor RS szenzor összesen húszmillió, 2,4 mikron méretű pixelt tartalmaz (a kamera által készített képek valójában csak 12 megapixelesek), ami ugyan az utóbbi évek trendjét jellemző, megapixel-hajhász trendjéhez viszonyítva kevésnek tűnhet, ugyanakkor a nagyméretű pixeleknek köszönhetően a kamerarendszer jóval részletesebb és szélesebb dinamikatartományú képek és videók rögzítésére alkalmas - különösen rossz fényviszonyok mellett.

A Zeiss által készített lencserendszer érdekessége, hogy a főkamera 24 milliméteres gyújtótávolságú objektívje fizikailag két rekeszértékkel tud dolgozni (f2.0 és f4.4), a Sony szerint ezzel szoftveres trükközés nélkül, nem utolsósorban gyorsan lehet a mélységélességet megváltoztatni a téma jellegéhez igazodva. A szintén 12 megapixeles ultraszéles látószögű (16 mm-es) kamera f2.2 rekesszel az 50 mm-es telefotó rendszer pedig f2.4-es rekeszérték mellett dolgozik, kétszeres optikai zoommal.

Az Xperia Pro-I megkapta a Sony A9-sorozatú profi kamerájának képzeldolgozó áramkörét (BIONZ X) is, melynek köszönhetően a rendszer másodpercenként akár 20 felvételt is el tud készíteni, a kamera autófókusza pedig a leggyorsabbak közé tartozik az iparágban, ráadásul a rendszer érzékelői a képfelület csaknem 90%-át lefedik, ezzel jelentősen javul a fókusz pontossága is. A videós képességeknél említést érdemel, hogy a készülék másodpercenként 120 képkocka rögzítésére képes 4K üzemmódban, veszteségmentes képfeldolgozás mellett.

Az új Sony csúcsmodell mobilos képességei szintén kevés kívánnivalót hagynak maguk után, így az Xperia Pro-I Qualcomm Snapdragon 888 rendszerprocesszorral érkezik (természetesen adott az 5G-s csatlakozási képesség is), mely mellé 12 GB rendszermemória és 512 GB tárhely társul - utóbbi microSDXC kártyákkal bővíthető. A mobil sajátossága maradt a szokatlanul széles formátumú (21:9-es), 120 Hz-es, 3840x1644 pixeles felbontású OLED-panel. Érdekesség, hogy a mobilhoz tartozékként kifejezetten vloggerek számára készült második kijelzőt is forgalomba hoznak majd, melyet a kamera hátoldalára lehet felpattintani.

A Sony Xperia Pro-I árszintjének meghatározásakor a japán cég vélhetően azt vette alapul, hogy az Xperia Pro-I valódi 2 az 1-ben megoldás, vagyis egy ütős kompakt kamerát és egy csúcskategóriás mobilt egyszerre kap az ember a pénzéért, legalábbis nehezen lehet máshogy magyarázni az 1800 dolláros ajánlott fogyasztói árat, mely egyébként megegyezik a Samsung csúcskategóriás, hajlítható kijelzős mobiljának, a Z Fold 3-nak az árával, és 200 dollárral nagyobb annál az összegnél, mint ami a jelenleg elérhető legdrágább iPhone-nak, az 1 TB tárhellyel ellátott iPhone 13 Pro Maxnak az árcéduláján szerepel.