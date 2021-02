Kameráikkal mérnek pulzust és légzészámot a Pixel telefonok

Szoftverfrissítéssel tenne légzésszám- és pulzusmérőt az androidos telefonokra a Google, kezdve saját, Pixel készülékeivel. Mint a keresőóriás bejelentette, a Pixel okostelefonokkal jövő hónaptól a Google Fit alkalmazáson keresztül lehetőség lesz mindkét paraméter mérésére - ehhez pedig az app a készülékek kameráit használja majd, gépi látással megtámogatva.

A légzés követéséhez az előlapi szenzor kapcsol be, annak megjelenő kameraképén a felhasználó feje, illetve torzójának felső része kell hogy látsszon a méréshez. A Google szerint a megoldás a legapróbb változásokat is képes felismerni a kameraképen, egészen az önálló pixelek szintjéig, így a felhasználó mellkasának mozgását is követni tudja.

A pulzusméréshez a hátlapi kamera vethető be, erre elég lesz a telefont kézben tartva egy ujjat rátenni az érték rögzítéséhez - a szenzor az ujj színének változásait követve állapítja meg az aktuális szívritmust. Ez utóbbi koncepció nem teljesen új, korábban a Samsung Galaxy S szériájának több modelljén is figyelt dedikált, optikai pulzusmérő, amely a ráhelyezett ujjat egy zöld LED-del megvilágítva figyelte abban az erek lüktetését. A viselhető, akár egész nap folyamatos (számottevően pontosabb) méréseket biztosító fitneszkiegészítők elterjedésével azonban a telefonra ültetett extra hardver redundánssá vált, így a Samsung végül kivezette azt eszközeiről.

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz! Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Az okostelefonokon egyébként is meglévő szenzorokra támaszkodva ugyanakkor továbbra is hasznos lehet a funkció, ha épp lemerülne az okosóra vagy fitneszkarperec, vagy esetleg ha a felhasználó csak időnként akarja ellenőrizni szívritmusát vagy légzését - a megoldás így a gyártók részéről sem igényel extra fejlesztést és hardverköltséget. A rögzített értékek mindkét esetben elmenthetők a Google Fit alkalmazásban, ahol hosszútávú alakulásuk is követhető.

A Google kapcsolódó blogposztjában siet kiemelni, hogy az új módszereket bár "kezdeti klinikai tesztekkel" validáta, az azokkal elvégzett mérések nem alkalmasak orvosi diagnózis felállítására, csak a "mindennapi jóllét" követését szolgálják. A cég azt egyelőre nem árulta el, hogy a kamerás pulzus- és légzéskövetés mikor lesz androidos telefonok szélesebb körén is elérhető, mindössze annyit közölt, alaposan teszteli majd azokat a funkciók kiterjesztését megelőzően.