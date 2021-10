Bányásznagyhatalom lett az USA

Az USA július végén a globális számítási kapacitás mintegy 35,4 százalékát adta, amely tetemes ugrást jelent az áprilisban regisztrált 17 százalékhoz képest. A második helyen Kazahsztán áll 18 százalékkal. A közép-ázsiai ország szintén nagyot lépett előre, hisz tavasszal még csak 8 százalék körül mozgott a regisztrált hashrate. A harmadik helyen utóbbi szomszédja, Oroszország áll 11 százalékkal, amely ugyancsak nagy javulást jelent a korábbi 6,8 százalékhoz képest. A negyedik pozícióban Kanada található, melynek 9,6 százalékos értéke az áprilisban regisztrált közel háromszorosa.

Webinár: Kubernetes egyszerűen (x) Regisztrálj a SUSE november 4-i, ingyenes Rancher webinárjára! Innovatív megoldást mutatunk Kubernetes környezetekhez. Regisztrálj a SUSE november 4-i, ingyenes Rancher webinárjára! Innovatív megoldást mutatunk Kubernetes környezetekhez.

Webinár: Kubernetes egyszerűen (x) Regisztrálj a SUSE november 4-i, ingyenes Rancher webinárjára! Innovatív megoldást mutatunk Kubernetes környezetekhez.

Mindez jelentős átrendeződést jelent. Az év elején még Kína egymaga felelt a Bitcoin kitermelés mintegy bő 50 százalékáért. A gyors és nagy változás mögött a kínai törvényhozás áll, amely az elmúlt néhány hónapban sorra tiltotta be az egyes bányákat, végül pedig magát a tevékenységet. Kína elsősorban az olcsó elektromos áram miatt volt vonzó a hatalmas számítási kapacitású (és fogyasztású) bányák számára.

A fokozatos tiltások hatására a bányászok végül Amerika felé vették az irányt. A CoinDesk korábbi cikke szerint mintegy 3,3 tonna kripotbányászathoz összeállított hardvert pakoltak fel egy teherszállító repülőgépre június végén. A járat az Egyesült Államokban található Marylandbe vitte a szállítmányt, ahol a vasakat ismét csatasorba állították. Egyes becslések szerint a Kínában leállított bányászvasak össztömege elérte a 80 000 tonnát, így nem a szóban forgó járat volt az utolsó, amit ilyen hardverekkel pakoltak meg.

A TechSpot szepember végén már arról számolt be, hogy a Stronghold Digital Mining egy kisebb szénerőművet vásárolt, hogy biztosítsa a kitermeléshez szükséges elektromos áramot. Ezt megelőzően New York állam egyik szenátora arról beszélt, hogy három évre felfüggesztetné a nagy kriptobányász farmok működését. A különféle kriptodevizák árfolyamának újabb emelkedésével egyre több nagy "bánya" nyílt meg az állam északi részén. Ezek főként fosszilis üzemanyagokkal működő generátorokkal termelik az elektromos áramot, amely továbbra is lényegesen olcsóbb, mint a különféle megújuló energiaforrások.