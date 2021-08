Rárepültek a bányászok az új Radeonra

Az AMD tegnap leplezte le eddigi legkisebb, RDNA 2-re épülő videókártyáját. Az első tesztek alapján a Radeon RX 6600 XT versenyképesnek tűnik, hisz a termék megjelenítési tempója és hatékonysága egyaránt a konkurens GeForce RTX 3060 és RTX 3060 Ti szintjén mozog. Problémát mindössze az árazás jelenthet, amely az idei évben tapasztaltaknak megfelelően igencsak szélsőséges.

Az AMD nettó 380 dolláros ajánlott kiskereskedelmi árat szabott meg legújabb termékére, ám ezt a gyártópartnerek és a kereskedők sem veszik komolyan. Az Asus például közel 50 százalékkal drágábban, nettó 550 dollárért kínálja a GPU gyárilag enyhén túlhajtott variánsát. A kereskedők természetesen még erre is rátesznek egy lapáttal. Az Asus szóban forgó termékét például több webshopban 25-27 százalékos haszonkulccsal árulják. Ezzel együtt az AMD ajánlott fogyasztói áránál mintegy nagyjából 70-85 százalékkal magasabb áron lehet hozzájutni a középkategóriás videókártyához.

Az arcátlanul magas árrések mögött továbbra is az erősen limitált készlet, illetve a Radeon RX 6600 XT kedvező tulajdonságai állnak. A Tom's Hardware információ szerint az Amerikában jól ismert Micro Center mindössze bő 2000 darab terméket kapott az első szállítmányból. Néhány órával nyitás után már csak néhány tucat videókártya állt a polcokon, vagyis az új Radeonok viszonylag magas áruk ellenére villámgyorsan fogytak.

Az említett magazin szerint ez várhatóan így is marad még a következő hónapokban. Az RX 6600 XT ugyanis nem csak a Full HD és WQHD felbontás melletti játékhoz, de bányászáshoz is jó választás lehet. Bár a videókártya mindössze nagyjából 28 MH/s teljesítményre képes Ethash alatt, ehhez csupán 70-75 wattos disszipáció társul. Ez rendkívül kedvező teljesítmény/fogyasztás mutatót jelent, amivel a Radeon RX 6800 mellett a GeForce RTX 3060-at is felülmúlja az RX 6600 XT.